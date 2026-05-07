Президент Чернигова о Кубке: «Обещаем, что тигры будут биться до конца»

Президент «Чернигова» Юрий Синица рассказал, какой путь прошел клуб к финалу Кубка Украины и благодаря чему этот успех стал возможным.

«Разбор моей любимой темы, что «невозможное возможно». Как «Чернигов» оказался в финале Кубка Украины. Кто-то говорит, что это случайность, кто-то говорит – сказка, но все же есть реальные факторы, которые способствовали этой сенсации.

1. Особая миссия клуба – который создан для родного города, и его миссия – прославлять Чернигов.

2. Феномен команды, которая состоит из местных. Именно это формирует запредельную мотивацию, которая заставляет «грызть землю» и играть в каждом матче, как в последнем. Потому что рядом родные, друзья и город, в котором ты вырос.

3. Системная многолетняя стратегия (20+ лет) – сначала стадион, инфраструктура, потом академия, потом движение команды вверх, а не наоборот. Главные инвестиции именно в инфраструктуру и академию. Строим дом «не с крыши, а с фундамента».

4. Уникальность главного тренера – Валерий Черный человек, который постоянно развивается в профессиональном плане. Именно его нестандартные идеи помогли нам в свое время перейти из аматоров в профессиональный футбол.

5. Суперкоманда тренерского штаба, администрации, врачей, PR – все черниговцы, которые так же самоотверженно пытаются помочь команде добиться результата.

6. Наши фантастические болельщики, которые приходят на матчи в дождь и в снег. Без вас не было бы этой запредельной мотивации и такого результата.

P.S. Как всегда, трезво оцениваем наши мизерные шансы в матче с «Динамо», но обещаем, что «тигры» будут биться до конца, независимо от счета. Ждем вашу поддержку во Львове!»