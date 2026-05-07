Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Баварии назвал фаворита Лиги чемпионов после вылета от ПСЖ
Лига чемпионов
07 мая 2026, 15:58 | Обновлено 07 мая 2026, 16:04
715
0

Лидер Баварии назвал фаворита Лиги чемпионов после вылета от ПСЖ

Гарри Кейн считает ПСЖ фаворитом турнира

07 мая 2026, 15:58 | Обновлено 07 мая 2026, 16:04
715
0
Лидер Баварии назвал фаворита Лиги чемпионов после вылета от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги чемпионов от ПСЖ, заявив, что именно команду Луиса Энрике считает фаворитом в финале ЛЧ.

«Это тяжело. У нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал. Теперь я сосредотачиваюсь на финале Кубка Германии. У нас есть шанс выиграть золотой дубль.

По моему мнению, ПСЖ – небольшой фаворит на победу в финале Лиги чемпионов», – сказал Кейн.

В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Фанаты Арсенала выразили недовольство распределением билетов на финал ЛЧ
Аресты и травмы. В Париже возник беспорядок после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
ПСЖ – Брест. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Гарри Кейн Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: The Mirror
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 07 мая 2026, 12:19 27
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану

Маркевич дал прогноз на ответный матч ЛК Кристал Пэлас – Шахтер
Футбол | 07 мая 2026, 14:19 2
Маркевич дал прогноз на ответный матч ЛК Кристал Пэлас – Шахтер
Маркевич дал прогноз на ответный матч ЛК Кристал Пэлас – Шахтер

«Шахтер» упустил свой шанс в Кракове

Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07.05.2026, 00:05
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07.05.2026, 07:32
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
05.05.2026, 21:13 4
Теннис
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем