Лидер Баварии назвал фаворита Лиги чемпионов после вылета от ПСЖ
Форвард Баварии Гарри Кейн поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги чемпионов от ПСЖ, заявив, что именно команду Луиса Энрике считает фаворитом в финале ЛЧ.
«Это тяжело. У нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал. Теперь я сосредотачиваюсь на финале Кубка Германии. У нас есть шанс выиграть золотой дубль.
По моему мнению, ПСЖ – небольшой фаворит на победу в финале Лиги чемпионов», – сказал Кейн.
В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.
