Бенфика нашла замену Судакову и готовится к продаже украинца
Внимание португальского клуба привлекает Родриго Саласар из «Браги»
«Бенфика» планирует попрощаться с украинским хавбеком Георгием Судаковым для того, чтобы подписать Родриго Саласара из «Браги». Об этом сообщает Record.
По информации источника, 23-летний футболист сборной Украины не оправдал надежд португальского клуба, потому с ним намерены попрощаться. При этом в Лиссабоне намерены не потерять денег на трансфере полузащитника, а он им обошелся в 27 миллионов евро.
Также «орлы» могут заплатить «Шахтеру» 6 миллионов евро для того, чтобы от суммы, за которую продадут Судакова, отдать не 25%, а 15%.
«Брага» зимой получала предложение в 30 миллионов евро по Саласару, но отклонила его. Летом игрока планируют продать еще дороже. В текущем сезоне на счету полузащитника 45 матчей, 23 гола и восемь ассистов.
У Георгия Судакова в «Бенфике» статистика несколько скромнее: 36 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» готовит распродажу летом.
Уже понятно, что продавать Судакова они не будут, потому , что понесут большие убытки из-за обязательного выкупа. Лучший вариант - отдать в аренду, может там он заиграет и подымется в цене. Вот тогда уже можно и продавать.