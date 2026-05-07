  4. Бенфика нашла замену Судакову и готовится к продаже украинца
07 мая 2026, 14:05 | Обновлено 07 мая 2026, 14:59
1

Бенфика нашла замену Судакову и готовится к продаже украинца

Внимание португальского клуба привлекает Родриго Саласар из «Браги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Бенфика» планирует попрощаться с украинским хавбеком Георгием Судаковым для того, чтобы подписать Родриго Саласара из «Браги». Об этом сообщает Record.

По информации источника, 23-летний футболист сборной Украины не оправдал надежд португальского клуба, потому с ним намерены попрощаться. При этом в Лиссабоне намерены не потерять денег на трансфере полузащитника, а он им обошелся в 27 миллионов евро.

Также «орлы» могут заплатить «Шахтеру» 6 миллионов евро для того, чтобы от суммы, за которую продадут Судакова, отдать не 25%, а 15%.

«Брага» зимой получала предложение в 30 миллионов евро по Саласару, но отклонила его. Летом игрока планируют продать еще дороже. В текущем сезоне на счету полузащитника 45 матчей, 23 гола и восемь ассистов.

У Георгия Судакова в «Бенфике» статистика несколько скромнее: 36 матчей, 4 гола, 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» готовит распродажу летом.

Родриго Саласар Бенфика Брага Георгий Судаков трансферы чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Record.pt
Автору лишь бы хайпонуть на Судакове.
Уже понятно, что продавать Судакова они не будут, потому , что понесут большие убытки из-за обязательного выкупа. Лучший вариант - отдать в аренду, может там он заиграет и подымется в цене. Вот тогда уже можно и продавать.
