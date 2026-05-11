  4. Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Мы хороши для этого»
11 мая 2026, 02:44
Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Мы хороши для этого»

Форвард разочарован поражением от ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн остался разочарован вылетом команды по итогам двух матчей полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Я разочарован, потому что Бавария была близка к победе. Мы мечтали выиграть все трофеи, и достаточно хороши для этого. По судейству – все сами видели. Как можно не фиксировать игру рукой?»

«В таких матчах все решают мелочи, и нам не хватило немного удачи», – сказал Кейн.

Мюнхенцы проиграли первый матч 4:5, а во втором сыграли 1:1.

Иван Зинченко Источник: Kicker
