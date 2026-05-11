Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Мы хороши для этого»

Форвард Баварии Гарри Кейн остался разочарован вылетом команды по итогам двух матчей полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Я разочарован, потому что Бавария была близка к победе. Мы мечтали выиграть все трофеи, и достаточно хороши для этого. По судейству – все сами видели. Как можно не фиксировать игру рукой?»

«В таких матчах все решают мелочи, и нам не хватило немного удачи», – сказал Кейн.

Мюнхенцы проиграли первый матч 4:5, а во втором сыграли 1:1.