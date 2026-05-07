Александра Олейникова – Клара Таусон. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме

7 мая во втором круге турнира в Риме между собой сыграют Александра Олейникова (WTA 68) и Клара Таусон (WTA 18).

Поединок начнется не ранее 15:00 по Киеву.

Александра Олейникова

Украинская спортсменка начинает привыкать к турнирам топ-уровня, хоть здесь и серьезный уровень конкуренции. С начала года Олейникова поднялась на 28 позиций, что является явным признаком прогресса. В этом сезоне теннисистка выиграла 7 из 12 матчей на грунте.

Путь в Риме украинка начала с выигранного матча у хорватки Петри Марчинко – 6:1, 6:3. Эта победа стала первой на турнирах уровня WTA 1000. Я думаю, есть реальные шансы пройти датчанку, которой сложно показать свой лучший теннис, к тому же Таусон нельзя назвать специалистом по грунту. В потенциальном третьем круге придется сыграть с победителем пары Носкова – Захарова.

Клара Таусон

Молодая и сильная датчанка хорошо знакома любителям тенниса, хотя этот сезон для нее складывается непросто, на ее счету 8 побед и столько поражений. С такими результатами спортсменка потеряла шесть позиций в рейтинге, но еще находится в топ-20.

Последний раз Таусон играла в середине марта, тогда она снялась с турнира в Майами, во втором круге против Кэти Бултер третий сет не удалось доиграть из-за травмы, хотя соперница вела только 1:0. Для датчанки предстоящий матч станет первым на грунте в этом сезоне, всегда сложно предсказать, в каком состоянии находится теннисистка после перерыва и повреждения.

Прогноз

Это будет первая очная встреча теннисисток, Таусон котируется фаворитом, хотя непонятно, в какой форме она находится. В таком матче можно ловить сенсацию и ставить на украинку, ведь ее соперница только начинает грунтовый сезон, возвращаясь против травмы.

Считаю перспективной здесь ставку на победу Олейниковой с форой +4,5 гейма за 1,6.