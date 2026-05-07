Уже известна новая зарплата. Звезда сборной Украины близок к смене клуба
Руслан Малиновский продолжит карьеру в Турции
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский близок к переходу в турецкий «Трабзонспор», сообщает Genoa Oggi.
Клуб из Трабзона предложил 33-летнему хавбеку контракт сроком на три сезона с зарплатой в размере 1,2 млн евро в год. Источник отмечает, что эти условия лучше для украинца, чем те, что предлагает ему «Дженоа». В Италии Руслану готовы дать контракт всего на два года и с более низкой зарплатой.
Малиновский выступает за «Дженоа» с лета 2023 года. Всего в составе итальянского клуба Руслан сыграл 73 матча, в которых он забил десять голов и сделал восемь результативных передач.
Ранее стало известно, какую зарплату Малиновскому предлагает «Дженоа».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
