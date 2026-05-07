Испанский клуб организовал необычный перелет, арендовав Боинг

Представитель испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» пошел на необычный шаг перед ответным матчем полуфинала Лиги конференций против французского «Страсбурга».

Клуб арендовал Boeing 737 для комфортного перелета в Страсбург. Вместе с командой «Райо Вальекано» на борту оказались родственники футболистов, друзья, болельщики и журналисты.

Атмосфера на борту была по-настоящему боевой, поскольку всего в самолёте оказалось 180 человек.

Первый поединок между командами завершился в пользу «Райо Вальекано» – 1:0. Второй матч состоится 7 мая, начало – в 22:00.