Испанский клуб организовал необычный перелет, арендовав Боинг
«Райо Вальекано» эффектно прибыл на ответный матч 1/2 финала Лиги конференций
Представитель испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» пошел на необычный шаг перед ответным матчем полуфинала Лиги конференций против французского «Страсбурга».
Клуб арендовал Boeing 737 для комфортного перелета в Страсбург. Вместе с командой «Райо Вальекано» на борту оказались родственники футболистов, друзья, болельщики и журналисты.
Атмосфера на борту была по-настоящему боевой, поскольку всего в самолёте оказалось 180 человек.
Первый поединок между командами завершился в пользу «Райо Вальекано» – 1:0. Второй матч состоится 7 мая, начало – в 22:00.
⚡️ Despega el avión del @RayoVallecano hacia Estrasburgo— Carlos Ganga Galiana (@CarlosGangaG) May 5, 2026
💪🏻 180 personas entre la plantilla, directiva, aficionados, familiares, amigos, periodistas… y Manucho 😅
🧐 Mañana hablarán Iñigo Pérez y el Pacha Espino
🏆 Vallecas, camino de la final de la @Conf_League en Leipzig pic.twitter.com/jluNWYywYl
