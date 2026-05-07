Шахтеру прочат камбек в матче против Кристал Пэлас: «Будет непросто»

Украинский тренер Валерий Кривенцов верит в камбек донецкого Шахтера в ответном матче против Кристал Пелас в полуфинале Лиги конференций.

«Я надеюсь, что шансы все-таки есть, и мы все будем болеть за Шахтер. Конечно, играть в Англии и отыграть два мяча – задача сложная. Но я не думаю, что «Шахтер» отойдет от своей схемы, они все равно попытаются играть первым номером.

Что касается Кристал Пелас, то не думаю, что они при своих трибунах сразу побегут в атаку. Сложно предсказать ход игры, но очень хотелось бы, чтобы наши отыграли этот гандикап. Единственное, что нужно быть максимально внимательными на контратаках соперника. Все-таки группа атаки у Кристал Пелас очень быстра. Однако я считаю, что Шахтеру такой камбек вполне по силам

Здесь сложилось несколько факторов. Во-первых, быстрый пропущенный мяч. Такого начала никто не ожидал. Но надо отдать должное Шахтеру – они переломили ход поединка, контролировали всю игру, пытались действовать первым номером и сумели отыграться.

Но потом опять же произошли две досадные ошибки в обороне. К сожалению, итоговый счет наверняка не совсем отражает того, что реально происходило на поле. Скажем так: пожалуй, в той первой игре нам просто не хватило удачи.

Шахтеру это по силам. Несмотря на то, что играют в Англии, невзирая на то, что против них участник Английской Премьер-лиги. У дончан достаточно квалифицированных игроков. Да, будет непросто, но ребята должны понимать: им нужно забивать два мяча при любых обстоятельствах. И, конечно, лучше не пропустить. Поэтому я думаю, что Шахтер будет играть на атаку. Мы видели, что Кристал Пелас не отказывается обороняться большим количеством игроков и садиться в низкий блок, поэтому на первый план выйдет индивидуальное мастерство.

Я стараюсь не давать прогнозы на счет. Скажу так: я верю в команду и очень хочу, чтобы Шахтер вышел в финал Лиги конференций. Возможно, судьба противостояния разрешится в дополнительное время или серии пенальти. За свой опыт в футболе я уже четко понял одно правило: здесь возможно абсолютно все», – сказал Кривенцов.

В первом матче Шахтер проиграл Кристал Пэлас (1:3). Ответный матч запланирован на сегодня, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.