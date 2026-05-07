ФОТО. Жена Забарного отреагировала на выход мужа в финал ЛЧ

Ангелина Забарная – жена защитника сборной Украины Ильи Забарного – сразу отреагировала на выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче ПСЖ сыграл вничью 1:1 с «Баварией» и пробился в финал турнира. Там парижане встретятся с «Арсеналом».

После финального свистка Ангелина сделала репост официальной Instagram-публикации ПСЖ с постером о выходе команды в финал. Сам Илья также поделился этой публикацией в сторис.

Несмотря на то, что Забарный не принял участия в матче, его жена в очередной раз показала, насколько эмоционально проживает успехи мужа и его команды.