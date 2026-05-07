  4. «Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ
Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал действия арбитра Жоау Пинейру в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и парижским «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч):

«Я смотрю на это и просто киплю от ярости. Жоау Невеш вытянул руку, будто регулирует дорожное движение, это явная игра рукой, стопроцентный пенальти в пользу «Баварии» – а судья просто отмахивается! Как это можно не зафиксировать? Вчера мы видели ту же ерунду в матче «Арсенала» против «Атлетико»: шокирующие решения, которые обходятся топ-командам в самый неподходящий момент.

Эти моменты решают судьбу клуба, понимаете? Один судейский ляп – и весь сезон, мечта о Лиге чемпионов, все исчезает. На таком уровне, в полуфинале Лиги чемпионов, это абсурд. Нельзя допускать таких ошибок. Это не любительская лига – это самая большая арена клубного футбола. Невероятно».

судейство судьи (арбитры) Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Жоау Пинейру Джейми Каррагер
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
