ДЕВУШКА ДНЯ. Новая подруга Ламина Ямаля – огонь

Испанские СМИ сообщают, что у нападающего «Барселоны» и сборной Испании появилась новая девушка – Инес Гарсия.

Напомним, Ямаль получил мышечную травму во время пенальти в матче против «Сельты» и выбыл до конца сезона. При этом ожидается, что он сыграет на чемпионате мира, хотя может пропустить первые матчи сборной Испании.

«Мне больно, что я не смогу помочь команде в самый важный момент. Но я вернусь сильнее, и следующий сезон будет еще лучше», – написал 18-летний футболист.

Слухи о новых отношениях запустил испанский журналист Хави Охос. По его информации, Ламина и Инес заметили вместе в ресторане La Cupula Garraf возле Барселоны. Позже фанаты нашли фото из одной и той же локации в сторис пары.

Новость также подхватило издание Mundo Deportivo. После этого Instagram Инес заполнили комментарии фанатов Барсы и GIF-анимации с Ямалем.

Инес Гарсия Сантос родилась в 2005 году, она на два года старше футболиста. Девушка родом из Севильи, работает моделью и блогером. У нее почти 85 тысяч подписчиков в Instagram и более 50 тысяч в TikTok.