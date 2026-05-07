Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Житомирское «Полесье» продолжает активный поиск нового голкипера.

«Волки» вновь обратили внимание на Георгия Ермакова из «Маккаби» Хайфа. Еще прошлым летом украинский клуб присматривался к вратарю, но тогда израильская сторона не была готова к продаже.

По имеющейся информации, «Полесье» уже установило контакт с игроком и готово активизировать переговоры. В то же время сам Ермаков не против возвращения в Украину, но ожидает выгодных финансовых условий личного контракта.

Ранее лучший вратарь прошлого сезона в Украине Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату и уровне соревнований в первенстве Израиля.