Барселона готова продать одну из главных звезд. Известна сумма трансфера
Рафинья может перейти на Ближний Восток
«Барселона» готова рассмотреть возможность продажи вингера Рафиньи, который является одним из ключевых игроков атаки наряду с Педри и Ламином Ямалем.
Интерес к бразильцу проявляют клубы из Саудовской Аравии, и один из них якобы готов выложить около 90 млн евро.
В клубе понимают: такая сумма существенно поможет выровнять финансовую ситуацию и приблизиться к правилам по регистрации новых игроков. Поэтому вариант продажи уже серьезно обсуждается.
При этом Рафинья остается важной частью команды, но сезон с несколькими травмами добавил сомнений относительно его стабильности.
Сам футболист хочет остаться в «Барсе», однако окончательное решение будет зависеть от предложений и позиции клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тим Лейвеке стал инвестором Венеции
Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов