  Барселона готова продать одну из главных звезд. Известна сумма трансфера
07 мая 2026, 20:48
Барселона готова продать одну из главных звезд. Известна сумма трансфера

Рафинья может перейти на Ближний Восток

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

«Барселона» готова рассмотреть возможность продажи вингера Рафиньи, который является одним из ключевых игроков атаки наряду с Педри и Ламином Ямалем.

Интерес к бразильцу проявляют клубы из Саудовской Аравии, и один из них якобы готов выложить около 90 млн евро.

В клубе понимают: такая сумма существенно поможет выровнять финансовую ситуацию и приблизиться к правилам по регистрации новых игроков. Поэтому вариант продажи уже серьезно обсуждается.

При этом Рафинья остается важной частью команды, но сезон с несколькими травмами добавил сомнений относительно его стабильности.

Сам футболист хочет остаться в «Барсе», однако окончательное решение будет зависеть от предложений и позиции клуба.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
