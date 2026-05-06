Он забил на 8 мячей больше Холанда. Как выглядит гонка за Золотую бутсу

В европейских чемпионатах сезон выходит на финишную прямую, и вскоре определится обладатель приза лучшему бомбардиру.

В гонке за Золотую бутсу есть явный фаворит, проводящий выдающийся сезон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский нападающий Гарри Кейн наколотил за Баварию 33 гола в Бундеслиге и уверенно возглавляет список бомбардиров с большим отрывом – у него 66 баллов.

На втором месте идет Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (25 голов в АПЛ), который набрал 50 очков. Он отличился забитым голом в матче-триллере против Эвертона (3:3).

Французский форвард Килиан Мбаппе из мадридского Реала (24 мяча в Ла Лиге) занимает третье место (48 пунктов).

Приз Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру по итогам национальных чемпионатов. При подсчете очков действует система коэффициентов: голы в топ-5 лигах Европы (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) умножаются на 2.0.

Для чемпионатов стран, занимающих в рейтинге УЕФА места с 6-го по 21-е (например, Нидерланды, Португалия, Бельгия), применяется коэффициент 1.5. В остальных лигах (с 22-й позиции и ниже) каждый гол засчитывается без дополнительного коэффициента.

Золотая бутса 2025/26. Положение на 6 мая 2026 года