Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он забил на 8 мячей больше Холанда. Как выглядит гонка за Золотую бутсу
Другие новости
06 мая 2026, 21:37 | Обновлено 06 мая 2026, 21:43
1081
0

Он забил на 8 мячей больше Холанда. Как выглядит гонка за Золотую бутсу

Английский нападающий Гарри Кейн наколотил за Баварию 33 гола в Бундеслиге

06 мая 2026, 21:37 | Обновлено 06 мая 2026, 21:43
1081
0
Он забил на 8 мячей больше Холанда. Как выглядит гонка за Золотую бутсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В европейских чемпионатах сезон выходит на финишную прямую, и вскоре определится обладатель приза лучшему бомбардиру.

В гонке за Золотую бутсу есть явный фаворит, проводящий выдающийся сезон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский нападающий Гарри Кейн наколотил за Баварию 33 гола в Бундеслиге и уверенно возглавляет список бомбардиров с большим отрывом – у него 66 баллов.

На втором месте идет Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (25 голов в АПЛ), который набрал 50 очков. Он отличился забитым голом в матче-триллере против Эвертона (3:3).

Французский форвард Килиан Мбаппе из мадридского Реала (24 мяча в Ла Лиге) занимает третье место (48 пунктов).

Приз Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру по итогам национальных чемпионатов. При подсчете очков действует система коэффициентов: голы в топ-5 лигах Европы (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) умножаются на 2.0.

Для чемпионатов стран, занимающих в рейтинге УЕФА места с 6-го по 21-е (например, Нидерланды, Португалия, Бельгия), применяется коэффициент 1.5. В остальных лигах (с 22-й позиции и ниже) каждый гол засчитывается без дополнительного коэффициента.

Золотая бутса 2025/26. Положение на 6 мая 2026 года

По теме:
Кварацхелия – рекордсмен Лиги чемпионов по результативной серии
ВИДЕО. Как Дембеле с передачи Хвичи забил в ворота Баварии уже на 3-й мин.
Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Золотая бутса Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Гарри Кейн Килиан Мбаппе выбор редакции Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иностранный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за финансов
Футбол | 06 мая 2026, 21:02 3
Иностранный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за финансов
Иностранный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за финансов

УАФ вела переговоры с Йовичевичем

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06 мая 2026, 05:55 17
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06.05.2026, 14:05
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Футбол | 06.05.2026, 09:22
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06.05.2026, 09:06
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 10
Футбол
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем