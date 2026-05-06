Нападающий Шахтера: «Верим, что возможно совершить камбэк»

Нападающий «Шахтера» Кауан Элиас поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций с «Кристал Пэлас», который состоится в четверг, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра между командами в Кракове завершилась победой англичан со счетом 3:1.

«Очень важная игра, и мы всю неделю ждали этого матча. Хочу сказать, что мы верим не только в победу в завтрашнем матче, но и в полуфинале в целом.

Мы понимаем, насколько силен наш соперник и насколько сложно будет играть против него. Мы верим во все доступные варианты и верим в нашего тренера. Верим в шансы, что возможно совершить камбэк и провести в целом отличную игру. Это соответствует нашему стилю».