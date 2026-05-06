Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нападающий Шахтера: «Верим, что возможно совершить камбэк»
06 мая 2026, 20:18 | Обновлено 06 мая 2026, 20:19
Кауан Элиас хочет сыграть в финале

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Нападающий «Шахтера» Кауан Элиас поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций с «Кристал Пэлас», который состоится в четверг, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра между командами в Кракове завершилась победой англичан со счетом 3:1.

«Очень важная игра, и мы всю неделю ждали этого матча. Хочу сказать, что мы верим не только в победу в завтрашнем матче, но и в полуфинале в целом.

Мы понимаем, насколько силен наш соперник и насколько сложно будет играть против него. Мы верим во все доступные варианты и верим в нашего тренера. Верим в шансы, что возможно совершить камбэк и провести в целом отличную игру. Это соответствует нашему стилю».

Ранее Арда Туран заявил, что «Шахтер» через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов.

Кауан Элиас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Шахтер
Иван Чирко Источник: UA-Football
Комментарии 2
О, ще один вірить. Уже двоє. А казали, що ніхто.
Як казав Буратино: "Деревяненького в ротік не бажаеш?"
