Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»

Наставник Шахтера Арда Тура перед ответным матчем полуфинала Лиги конференций против Кристал Пэлас отметил важность еврокубковых матчей перед Лигой чемпионов следующего сезона.

«Будет тяжелый матч. И нам сложно рассчитывать на финал, учитывая счет первого матча. Но у нас есть вера и надежда, и мы идем за своей мечтой».

«Мы вынесем большие уроки из этих матчей, и это важно, потому что через 2-3 месяца мы будем играть в Лиге чемпионов. И даже если мы не выйдем финал ЛК, то я все равно горжусь своими игроками», – сказал Туран.

Шахтер близок к победе в УПЛ, что гарантирует выход в квалификацию Лиги чемпионов. Однако ситуация в чемпионатах Греции и Шотландии может дать команде прямую путевку в основной этап ЛЧ благодаря рейтингу клуба.