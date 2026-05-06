Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
06 мая 2026, 20:15 | Обновлено 06 мая 2026, 20:31
Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»

Уверенность в словах тренера Шахтера

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Тура перед ответным матчем полуфинала Лиги конференций против Кристал Пэлас отметил важность еврокубковых матчей перед Лигой чемпионов следующего сезона.

«Будет тяжелый матч. И нам сложно рассчитывать на финал, учитывая счет первого матча. Но у нас есть вера и надежда, и мы идем за своей мечтой».

«Мы вынесем большие уроки из этих матчей, и это важно, потому что через 2-3 месяца мы будем играть в Лиге чемпионов. И даже если мы не выйдем финал ЛК, то я все равно горжусь своими игроками», – сказал Туран.

Шахтер близок к победе в УПЛ, что гарантирует выход в квалификацию Лиги чемпионов. Однако ситуация в чемпионатах Греции и Шотландии может дать команде прямую путевку в основной этап ЛЧ благодаря рейтингу клуба.

Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии 4
Абсолютно погоджуюсь, як би не зіграв Шахтар, вони вже провели вдалий єврокубковий сезон і чемпіонат України вони виграли також. Тобто, завдання виконали і це 🤩
это не те бразильцы  они приехали себя продавать --их уровень дворовой УПЛ
В ЛЧ грати через 4 місяці,і відразу в основній групі,щось він лукавить
Якщо виграють попердні зустрічі, а там подивимося. На разі -0 бабки зіграли свою роль в ЛК, а в ЛЧ - жопа.
