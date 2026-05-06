Почти миллиард зрителей. Матч Бавария – ПСЖ побьет рекорд

На прошлой неделе «ПСЖ» и «Бавария» сыграли 5:4 в первом полуфинале Лиги чемпионов. Этот поединок стал одним из самых ярких в истории турнира. Никто ранее так результативно не играл за шаг до финала главного еврокубка.

Ожидается, что ответный поединок не разочарует болельщиков, которые надеются увидеть что-то другое, чем возню в другой паре «Арсенал» – «Атлетико». Аудитория матча по всему миру должна составить более 920 млн зрителей. Таким образом это будет рекорд сезона во всех футбольных турнирах.

Стартовый свисток в матче «Бавария» – «ПСЖ» прозвучит в 22:00.