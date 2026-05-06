Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать

По информации Sky Sports, выход в финал Лиги чемпионов принес Арсеналу 122 миллиона фунтов, а еще 10 миллионов клуб может получить за победу в решающем матче.

Несмотря на такие финансовые успехи, летом лондонцы не смогут повторить те расходы, которые были год назад, когда на 8 новичков было потрачено 267 миллионов фунтов.

Сообщается, что из-за условий финансового фейр-плей в АПЛ Арсеналу летом этого года придется больше продавать, а не покупать футболистов.

В клубе об этом знают и готовы расстаться с Леандро Троссардом, Габриэлем Мартинелли, а также Майлзом Льюисом-Скелли и Итаном Нванери.