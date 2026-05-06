Лидеры группы Б одержали победы. Результаты 30-го тура Второй лиги
В среду, 6 мая, во Второй лиге прошли матчи 30-го тура. Команды групп А и Б провели восемь поединков.
В группе А ФК «Куликов-Белка» встречался с ФК «Ужгород» и одержал победу со счетом 1:0.
В группе Б «Локомотив» со счетом 3:0 обыграл «Левый Берег-2». Также одержали победы «Колос-2» и «Чайка».
Вторая лига. 30-й тур, 6 мая
Самбор-Нива-2 – Атлет – 3:1
Голы: Дудик, 56, 66, Лехив, 85 – Даниленко, 13
Нива Винница – Скала 1911 – 1:1
Голы: Загорулько, 71 (пенальти) – Фетько, 49
Куликов-Белка – Ужгород – 1:0
Гол: Панасюк, 16
Тростянец – Ребел – 1:2
Голы: Слипухин, 50 – Юшко, 44, 55
Александрия-2 – Чайка – 1:2
Голы: Шостак, 15 – Музыченко, 54, Вечурко, 55
Локомотив – Левый Берег-2 – 3:0
Голы: Мордас, 39, 57, Сахненко, 42 (пенальти)
Колос-2 – Черноморец-2 – 4:0
Голы: Старгородский, 57, Лебедь, 71 (автогол), Басов, 84, Ластовка, 90
Диназ – Горняк-Спорт – 4:0
Голы: Костыря, 37, Бобита, 40, Зева, 57, Боев, 87
