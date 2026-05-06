  4. Лидеры группы Б одержали победы. Результаты 30-го тура Второй лиги
Вторая лига
Нива Винница
06.05.2026 15:45 – FT 1 : 1
Скала 1911
Украина. Вторая лига
06 мая 2026, 18:27 | Обновлено 06 мая 2026, 18:34
Лидеры группы Б одержали победы. Результаты 30-го тура Второй лиги

Во Второй лиге прошли матчи 30-го тура

ФК Колос-2

В среду, 6 мая, во Второй лиге прошли матчи 30-го тура. Команды групп А и Б провели восемь поединков.

В группе А ФК «Куликов-Белка» встречался с ФК «Ужгород» и одержал победу со счетом 1:0.

В группе Б «Локомотив» со счетом 3:0 обыграл «Левый Берег-2». Также одержали победы «Колос-2» и «Чайка».

Вторая лига. 30-й тур, 6 мая

Самбор-Нива-2 – Атлет – 3:1

Голы: Дудик, 56, 66, Лехив, 85 – Даниленко, 13

Нива Винница – Скала 1911 – 1:1

Голы: Загорулько, 71 (пенальти) – Фетько, 49

Куликов-Белка – Ужгород – 1:0

Гол: Панасюк, 16

Тростянец – Ребел – 1:2

Голы: Слипухин, 50 – Юшко, 44, 55

Александрия-2 – Чайка – 1:2

Голы: Шостак, 15 – Музыченко, 54, Вечурко, 55

Локомотив – Левый Берег-2 – 3:0

Голы: Мордас, 39, 57, Сахненко, 42 (пенальти)

Колос-2 – Черноморец-2 – 4:0

Голы: Старгородский, 57, Лебедь, 71 (автогол), Басов, 84, Ластовка, 90

Диназ – Горняк-Спорт – 4:0

Голы: Костыря, 37, Бобита, 40, Зева, 57, Боев, 87

Турнирные таблицы

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Нива Винница.
49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Скала 1911.
47’
Игрок команды Нива Винница получает красную карточку.
