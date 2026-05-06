  Иван ТИЩЕНКО: «Честно говоря, не был готов к такому вопросу»
06 мая 2026, 17:03 |
Иван ТИЩЕНКО: «Честно говоря, не был готов к такому вопросу»

Полузащитник «Буковины» прокомментировал победу над «Подольем»

ФК Буковина. Иван Тищенко

Полузащитник черновицкой «Буковины» Иван Тищенко прокомментировал победу над хмельницким «Подольем» (2:0), которая принесла его команде чемпионский титул в Первой лиге сезона 2025/26:

– Иван, каково это – тренироваться и готовиться к следующему матчу уже в статусе чемпионов Первой лиги?

– Честно говоря, не был готов к такому вопросу (улыбается). Конечно, это приятно. У команды хорошее эмоциональное состояние, но мы готовимся к следующему матчу как к обычной игре. Какой-то эйфории нет. Сейчас у нас новая цель – пройти чемпионат без единого поражения.

– Команда уже отошла от эмоций после матча с «Подильем» и от празднования чемпионства?

– Я бы не сказал, что мы как-то громко праздновали. Сезон продолжается, впереди еще четыре матча, и мы хотим их выиграть, чтобы по-настоящему подтвердить свой статус лидера. Поэтому сейчас все проходит в привычном рабочем режиме, без лишних эмоций или эйфории.

– В матче с «Подольем» именно ты отличился вторым забитым мячом в ворота соперника, фактически поставив жирную точку в том поединке. Насколько для тебя лично важен был этот гол, учитывая, что долгое время не удавалось отличиться?

– Да, действительно, некоторое время не удавалось забить. Но я спокойно к этому относился, работал на тренировках и понимал, что это просто вопрос времени. Моменты у меня были практически в каждом матче. Просто где-то не хватало чуть-чуть везения, чтобы реализовать свои возможности.

– «Буковина» продолжает подготовку к матчу против «Ворсклы». Что можешь сказать об этом сопернике?

– «Ворскла» – это команда, которая всегда дает бой, независимо от того, какая ситуация сейчас в клубе. Да, у них сейчас есть проблемы, но точно не стоит ожидать легкой игры. Тем более, в составе полтавчан много качественных футболистов, им очень нужны очки, ведь они не решили свою основную задачу на этот сезон, поэтому думаю, что это будет очень непростой матч.

– На чем тренерский штаб сейчас акцентирует внимание и на что вас настраивает перед заключительным отрезком чемпионата?

– Все очень просто – нужно выигрывать все матчи, которые остались до завершения сезона. Вот и все.

– В матче против «Ворсклы» команда впервые отпразднует чемпионство вместе с родными болельщиками. Какой атмосферы ожидаешь на трибунах?

– В Черновцах всегда фантастическая атмосфера. На матчи постоянно приходит много людей, и лично мне очень приятно играть на этом стадионе. Неважно, решающий это матч или обычный календарный поединок – болельщики всегда поддерживают команду на фантастическом уровне. В Черновцах действительно очень любят футбол, я это всегда говорил и буду говорить всегда.

Иван Тищенко Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
