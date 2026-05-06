  4. Сохранить любой ценой. Вест Хэм не уволит тренера в случае вылета
06 мая 2026, 13:59 | Обновлено 06 мая 2026, 14:55
Сохранить любой ценой. Вест Хэм не уволит тренера в случае вылета

Нуну Эшпириту Санту пользуется высоким доверием руководства

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Лондонский «Вест Хэм» не намерен увольнять главного тренера Нуну Эшпириту Санту в случае вылета «молотобойцев» из Английской Премьер-лиги.

По данным издания The Telegraph, руководство лондонского клуба довольно работой португальца, поэтому «Вест Хэм» постарается сохранить наставника.

Несмотря на контракт до лета 2028 года, будущее Санту остаётся неопределенным: по всем договоренностям тренер сможет расторгнуть соглашение, если клуб вылетит в Чемпионшип.

Стоит отметить, что Нуну пока сосредоточен на борьбе за выживание в АПЛ – мыслей об уходе у него нет.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 18-е место (36 очков). Выше располагается «Тоттенхэм», которому удалось выбраться из зоны вылета – 37 баллов.

До конца сезона в Английской Премьер-лиге осталось всего три тура. Следующими соперниками «Вест Хэма» станут «Арсенал», «Ньюкасл» и «Лидс».

Андрей Витренко Источник: The Telegraph
