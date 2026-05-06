Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед игрой с Динамо

Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица прокомментировал поиск стадиона под потенциальные матчи Лиги Европы и организацию выезда болельщиков на финал Кубка Украины, который пройдет 20 мая:

«Клуб действительно рассматривает разные арены для проведения потенциальных матчей квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА в случае победы в финале Кубка Украины по футболу.

Однако важно понимать: это не вопрос амбиций или самоуверенности. Мы действуем исключительно в рамках регламента – УЕФА заранее требует от клубов подать гарантированные письма по стадиону.

Это стандартная процедура, которую мы выполняем в соответствии с требованиями, как УЕФА, так и Украинской ассоциации футбола.

Относительно билетов на финал – пока мы еще не получили никакой информации от УАФ о механизме их реализации. Ожидаем официальные детали и сразу проинформируем наших болельщиков.

Мы видим огромный ажиотаж вокруг этого матча. Со своей стороны планируем организовать выезд для болельщиков – будет несколько автобусов. Рассчитываем на серьезную поддержку черниговских фанатов во Львове», – рассказал Синица.