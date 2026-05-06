06 мая 2026, 13:13 | Обновлено 06 мая 2026, 14:26
Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед игрой с Динамо

Генеральный директор Николай Синица рассказал о подготовке к предстоящему финалу Кубка Украины

ФК Чернигов

Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица прокомментировал поиск стадиона под потенциальные матчи Лиги Европы и организацию выезда болельщиков на финал Кубка Украины, который пройдет 20 мая:

«Клуб действительно рассматривает разные арены для проведения потенциальных матчей квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА в случае победы в финале Кубка Украины по футболу.

Однако важно понимать: это не вопрос амбиций или самоуверенности. Мы действуем исключительно в рамках регламента – УЕФА заранее требует от клубов подать гарантированные письма по стадиону.

Это стандартная процедура, которую мы выполняем в соответствии с требованиями, как УЕФА, так и Украинской ассоциации футбола.

Относительно билетов на финал – пока мы еще не получили никакой информации от УАФ о механизме их реализации. Ожидаем официальные детали и сразу проинформируем наших болельщиков.

Мы видим огромный ажиотаж вокруг этого матча. Со своей стороны планируем организовать выезд для болельщиков – будет несколько автобусов. Рассчитываем на серьезную поддержку черниговских фанатов во Львове», – рассказал Синица.

Николай Тытюк Источник: ФК Чернигов
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Комментарии 6
Динамо мінімум три положить, це вам не Шахтар, який проти автобусів не знає що з м'ячем робити і не може за 90 хв в ствір пробити. 
Кумедні клоуни
якшо Динамо не попаде в ЛК
і  зможе прос..ти Кубок,
то стадіон в Польщі їм і нах.. не потрібен.
Чернігів стадіон для гри в єврокубках знайде без проблем.
Не партесь, чернігівці, з пошуком стадіону, ну ви вірите в те, що виграєте кубок?
На х этот цирк?
Пономаренко швидше за все гол свій заб'є. Та і Чернігів може вкинути один з таким дирявим захистом ДК. Дотягнуть до пенальті, а там шанси 50/50
