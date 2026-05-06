Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед игрой с Динамо
Генеральный директор Николай Синица рассказал о подготовке к предстоящему финалу Кубка Украины
Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица прокомментировал поиск стадиона под потенциальные матчи Лиги Европы и организацию выезда болельщиков на финал Кубка Украины, который пройдет 20 мая:
«Клуб действительно рассматривает разные арены для проведения потенциальных матчей квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА в случае победы в финале Кубка Украины по футболу.
Однако важно понимать: это не вопрос амбиций или самоуверенности. Мы действуем исключительно в рамках регламента – УЕФА заранее требует от клубов подать гарантированные письма по стадиону.
Это стандартная процедура, которую мы выполняем в соответствии с требованиями, как УЕФА, так и Украинской ассоциации футбола.
Относительно билетов на финал – пока мы еще не получили никакой информации от УАФ о механизме их реализации. Ожидаем официальные детали и сразу проинформируем наших болельщиков.
Мы видим огромный ажиотаж вокруг этого матча. Со своей стороны планируем организовать выезд для болельщиков – будет несколько автобусов. Рассчитываем на серьезную поддержку черниговских фанатов во Львове», – рассказал Синица.
і зможе прос..ти Кубок,
то стадіон в Польщі їм і нах.. не потрібен.
Чернігів стадіон для гри в єврокубках знайде без проблем.