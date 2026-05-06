Вылет не исключен. Названа главная проблема Жироны в сезоне

Жирона за четыре тура до конца сезона находится всего в двух очках над зоной вылета.

Большой проблемой команды назвали домашние матчи. Во второй половине чемпионата Жирона на своем поле набрала лишь 10 очков – это третий худший показатель.

При этом наставник Мичел отрицает, что домашние матчи стали сложнее для команды или игроки имеют какие-то напряженные отношения с болельщиками.

Жирона проиграла два домашних матча кряду и три встречи всего, однако считается, что для выживания команде Владислава Крапивцова, Владислава Ваната и Виктора Цыганкова хватит четырех пунктов за четыре тура.