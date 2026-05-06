  4. Вылет не исключен. Названа главная проблема Жироны в сезоне
06 мая 2026, 15:59 | Обновлено 06 мая 2026, 16:21
Вылет не исключен. Названа главная проблема Жироны в сезоне

Проблемы на своем поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона за четыре тура до конца сезона находится всего в двух очках над зоной вылета.

Большой проблемой команды назвали домашние матчи. Во второй половине чемпионата Жирона на своем поле набрала лишь 10 очков – это третий худший показатель.

При этом наставник Мичел отрицает, что домашние матчи стали сложнее для команды или игроки имеют какие-то напряженные отношения с болельщиками.

Жирона проиграла два домашних матча кряду и три встречи всего, однако считается, что для выживания команде Владислава Крапивцова, Владислава Ваната и Виктора Цыганкова хватит четырех пунктов за четыре тура.

Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Иван Зинченко Источник: AS
наші супервихованці суперакадемії динамо ведуть Жирону до величезних успіхів
потрібен новий тренер все просто 
