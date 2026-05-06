Стало известно, кто рассудит центральный матч 27-го тура ЛНЗ – Динамо

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) объявил о назначении судей и официальных лиц на матч 27-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» встретится на выезде с черкасским ЛНЗ.

Главным арбитром предстоящего противостояния назначен Виталий Романов из Днепра. В нынешнем сезоне он четырежды обслуживал матчи «бело-синих» – с «Рухом» (5:1), «Полесьем» (4:1), «Карпатами» (3:3) и «Шахтером» (1:3).

Официальные назначения УАФ на матч чемпионата Украины:

Арбитр – Романов В.М. (Днепр).

Ассистенты – Запороженко Д.И (Запорожье), Семенов А.С. (Днепр).

4-й арбитр – Каленов А.А. (Хмельницкий).

Наблюдатель арбитража – Абдулла А.Б. (Харьков).

Арбитр ВАА – Афанасьев А.А. (Харьков).

Ассистент ВАА – Когут А.А. (Тернополь).

Наблюдатель ВАА – Геренда Е.Б. (Калуш).

Матч ЛНЗ – «Динамо» состоится на стадионе «Черкассы-Арена» в субботу, 9 мая. Подопечные Игоря Костюка занимают четвертое место в турнирной таблице, черкасский клуб разместился на втором.

