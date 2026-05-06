  4. 14 матчей без поражений. Арсенал установил рекорд Лиги чемпионов
06 мая 2026, 12:52
Впервые в истории турнира в одном сезоне была зафиксирована беспроигрышная серия длиной в 14 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал после победы над Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2025/26 установил новый рекорд турнира по длине беспроигрышной серии в одном розыгрыше турнира.

В активе «канониров» теперь 14 матчей без поражений в текущей кампании ЛЧ (11 побед и 3 ничьих), что не удавалось никакой другой команде в истории. Предыдущим достижением было 13 матчей без поражений (6 раз).

Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 14 – Арсенал (2025/26)
  • 13 – Реал (2023/24)
  • 13 – Манчестер Сити (2022/23)
  • 13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
  • 13 – Барселона (2005/06)
  • 13 – Барселона (2002/03)
  • 13 – Бавария (2001/02)

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (14 матчей)

  • Арсенал – Атлетико – 1:0
  • Атлетико – Арсенал – 1:1
  • Арсенал – Спортинг – 0:0
  • Спортинг – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Байер – 2:0
  • Байер – Арсенал – 1:1
  • Арсенал – Кайрат – 3:2
  • Интер – Арсенал – 1:3
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
