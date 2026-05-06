14 матчей без поражений. Арсенал установил рекорд Лиги чемпионов

Лондонский Арсенал после победы над Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2025/26 установил новый рекорд турнира по длине беспроигрышной серии в одном розыгрыше турнира.

В активе «канониров» теперь 14 матчей без поражений в текущей кампании ЛЧ (11 побед и 3 ничьих), что не удавалось никакой другой команде в истории. Предыдущим достижением было 13 матчей без поражений (6 раз).

Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов

14 – Арсенал (2025/26)

13 – Реал (2023/24)

13 – Манчестер Сити (2022/23)

13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)

13 – Барселона (2005/06)

13 – Барселона (2002/03)

13 – Бавария (2001/02)

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (14 матчей)

Арсенал – Атлетико – 1:0

Атлетико – Арсенал – 1:1

Арсенал – Спортинг – 0:0

Спортинг – Арсенал – 0:1

Арсенал – Байер – 2:0

Байер – Арсенал – 1:1

Арсенал – Кайрат – 3:2

Интер – Арсенал – 1:3

Брюгге – Арсенал – 0:3

Арсенал – Бавария – 3:1

Славия – Арсенал – 0:3

Арсенал – Атлетико – 4:0

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Атлетик – Арсенал – 0:2