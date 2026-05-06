14 матчей без поражений. Арсенал установил рекорд Лиги чемпионов
Впервые в истории турнира в одном сезоне была зафиксирована беспроигрышная серия длиной в 14 матчей
Лондонский Арсенал после победы над Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2025/26 установил новый рекорд турнира по длине беспроигрышной серии в одном розыгрыше турнира.
В активе «канониров» теперь 14 матчей без поражений в текущей кампании ЛЧ (11 побед и 3 ничьих), что не удавалось никакой другой команде в истории. Предыдущим достижением было 13 матчей без поражений (6 раз).
Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов
- 14 – Арсенал (2025/26)
- 13 – Реал (2023/24)
- 13 – Манчестер Сити (2022/23)
- 13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
- 13 – Барселона (2005/06)
- 13 – Барселона (2002/03)
- 13 – Бавария (2001/02)
Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (14 матчей)
- Арсенал – Атлетико – 1:0
- Атлетико – Арсенал – 1:1
- Арсенал – Спортинг – 0:0
- Спортинг – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Байер – 2:0
- Байер – Арсенал – 1:1
- Арсенал – Кайрат – 3:2
- Интер – Арсенал – 1:3
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
+ jogos sem perder numa época na Champions:— Playmaker (@playmaker_PT) May 5, 2026
