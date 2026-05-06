Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Динамо может вывести известный украинский клуб в Премьер-лигу
Украина. Первая лига
06 мая 2026, 11:51 | Обновлено 06 мая 2026, 12:22
1920
0

Форвард Динамо может вывести известный украинский клуб в Премьер-лигу

Владислав Герич рассказал о задачах, которые стоят перед одесским «Черноморцем»

06 мая 2026, 11:51 | Обновлено 06 мая 2026, 12:22
1920
0
Форвард Динамо может вывести известный украинский клуб в Премьер-лигу
ФК Динамо Киев. Владислав Герич

Форвард киевского «Динамо» Владислав Герич, который играет на правах аренды за одесский «Черноморец», рассказал о работе с Романом Григорчуком и перспективах «моряков».

– Как вам работается под руководством Григорчука? Чему уже научились у этого опытного и именитого специалиста?

– Очень приятно, что у меня есть возможность играть под руководством такого авторитетного специалиста. Это невероятный тренер с огромным опытом, который ежедневно помогает нам прогрессировать.

– Что изменилось в команде с приходом тренера? Чувствуете, что новички уже влились в коллектив?

– Стиль игры команды изменился, но пока своего идеала все же не достигли. Моментами играем прекрасно, но не постоянно. Мы шаг за шагом двигаемся к тому, чтобы радовать болельщиков игрой и результатом. Новички адаптировались в коллективе и уже принесли немало пользы команде.

– Насколько ответственность за результат оказывает давление на команду, ведь от «Черноморца» все ожидают только побед?

– Не могу сказать, что на нас это слишком давит, ведь все профессионалы и понимаем, что должны добиваться результата в каждом матче. Движемся от игры к игре и потом уже посмотрим в таблицу.

У нас есть поставленная задача, и мы делаем все для того, чтобы повыситься в классе, – рассказал Герич.

«Черноморец» набрал 57 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на четыре пункта. Соперниками «моряков» в последних турах станут «Чернигов», «Левый Берег», «Буковина» и «Металлист».

Герич провел 20 матчей в составе одесского клуба, в которых забил шесть голов и отдал один ассист. Талантливый нападающий был признан лучшим игроком 26-го тура Первой лиги.

По теме:
Чернигов ищет стадион для матчей Лиги Европы перед матчем с Динамо
Вторая лига. Матчи 6 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арда Туран и Лассина Траоре получили признание после победы над Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Динамо Киев Черноморец Одесса Роман Григорчук Владислав Герич
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05 мая 2026, 19:17 69
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию

Неожиданная победа в основное время

ВОРОНОВ: «Фернандиньо выставил свою футболку на аукцион, чтобы помочь ЗСУ»
Футбол | 06 мая 2026, 12:40 0
ВОРОНОВ: «Фернандиньо выставил свою футболку на аукцион, чтобы помочь ЗСУ»
ВОРОНОВ: «Фернандиньо выставил свою футболку на аукцион, чтобы помочь ЗСУ»

Украинский вратарь «Атлетико Паранаэнсе» рассказал, чем ему запомнился Фернандиньо

Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»
Футбол | 06.05.2026, 08:34
Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»
Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 06.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 08:38
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 3
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 2
Бокс
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем