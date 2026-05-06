Форвард Динамо может вывести известный украинский клуб в Премьер-лигу

Форвард киевского «Динамо» Владислав Герич, который играет на правах аренды за одесский «Черноморец», рассказал о работе с Романом Григорчуком и перспективах «моряков».

– Как вам работается под руководством Григорчука? Чему уже научились у этого опытного и именитого специалиста?

– Очень приятно, что у меня есть возможность играть под руководством такого авторитетного специалиста. Это невероятный тренер с огромным опытом, который ежедневно помогает нам прогрессировать.

– Что изменилось в команде с приходом тренера? Чувствуете, что новички уже влились в коллектив?

– Стиль игры команды изменился, но пока своего идеала все же не достигли. Моментами играем прекрасно, но не постоянно. Мы шаг за шагом двигаемся к тому, чтобы радовать болельщиков игрой и результатом. Новички адаптировались в коллективе и уже принесли немало пользы команде.

– Насколько ответственность за результат оказывает давление на команду, ведь от «Черноморца» все ожидают только побед?

– Не могу сказать, что на нас это слишком давит, ведь все профессионалы и понимаем, что должны добиваться результата в каждом матче. Движемся от игры к игре и потом уже посмотрим в таблицу.

У нас есть поставленная задача, и мы делаем все для того, чтобы повыситься в классе, – рассказал Герич.

«Черноморец» набрал 57 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на четыре пункта. Соперниками «моряков» в последних турах станут «Чернигов», «Левый Берег», «Буковина» и «Металлист».

Герич провел 20 матчей в составе одесского клуба, в которых забил шесть голов и отдал один ассист. Талантливый нападающий был признан лучшим игроком 26-го тура Первой лиги.