  4. Буковина попрощается с двумя футболистами после выхода в Премьер-лигу
Буковина попрощается с двумя футболистами после выхода в Премьер-лигу

Защитники Дмитрий Шинкаренко и Кирилл Прокопчук получат статусы свободных агентов

ФК Буковина Черновцы. Кирилл Прокопчук

Черновицкая «Буковина», которая стала чемпионом Первой лиги и завоевала путевку в элитный дивизион, продолжает подготовку к летнему трансферному окну.

Главный тренер Сергей Шищенко определился с футболистами, которые покинут команду после завершения нынешнего сезона – защитники Дмитрий Шинкаренко и Кирилл Прокопчук.

Контракты украинцев истекают в июне 2026 года, после чего они получат статусы свободных агентов и смогут найти новые клубы для продолжаения карьеры.

Шинкаренко перебрался в «Буковину» в июле 2024 года из «Прикарпатья» и с тех пор провел 47 матчей в футболке «жолто-черных», где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Прокопчук в феврале 2025-го покинул «Минай» и присоединился к черновицкой команде – сыграл 27 поединков, в которых записал на свой счет один результативный удар и один ассист.

