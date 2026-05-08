Моуринью принял решение по Судакову после психологических проблем

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков продолжает переживать непростой период в «Бенфике», а Жозе Моуринью принял решение уделить игроку особое внимание, прежде всего в психологическом плане.

По информации A Bola, 23-летний украинец пока не может полностью адаптироваться к требованиям чемпионата Португалии и уровню нового клуба. Ситуацию осложняет и то, что Судаков впервые покинул украинский футбол, а также испытывает дополнительное давление из-за статуса самого дорогого трансфера в истории клуба.

Футболист не выходил на поле с 6 апреля. До этого его игровое время было нестабильным, и теперь становится понятно, что причина не только в физическом состоянии.

Ранее сам Судаков признавал, что проходит сложный этап и испытывает усталость, но уверял, что работает над собой и не собирается терять мотивацию.

В клубе подчеркивают, что конфликта между Моуринью и игроком нет. Тренер пытается постепенно вернуть Судакову уверенность и стабильность.

В то же время будущее украинца остается открытым – в клубе учитывают как спортивные факторы, так и финансовые аспекты крупного трансфера.