Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуринью принял решение по Судакову после психологических проблем
08 мая 2026, 07:42
Моуринью принял решение по Судакову после психологических проблем

Тренер поддерживает футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков продолжает переживать непростой период в «Бенфике», а Жозе Моуринью принял решение уделить игроку особое внимание, прежде всего в психологическом плане.

По информации A Bola, 23-летний украинец пока не может полностью адаптироваться к требованиям чемпионата Португалии и уровню нового клуба. Ситуацию осложняет и то, что Судаков впервые покинул украинский футбол, а также испытывает дополнительное давление из-за статуса самого дорогого трансфера в истории клуба.

Футболист не выходил на поле с 6 апреля. До этого его игровое время было нестабильным, и теперь становится понятно, что причина не только в физическом состоянии.

Ранее сам Судаков признавал, что проходит сложный этап и испытывает усталость, но уверял, что работает над собой и не собирается терять мотивацию.

В клубе подчеркивают, что конфликта между Моуринью и игроком нет. Тренер пытается постепенно вернуть Судакову уверенность и стабильность.

В то же время будущее украинца остается открытым – в клубе учитывают как спортивные факторы, так и финансовые аспекты крупного трансфера.

Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Жорік-псих?
Бєдняжка! Як же йому там важко! Толі ми тут в Україні!!! Треба мабуть Жорє повернутись і для мотивації доєднатися до лав ЗСУ!
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Энтони Джошуа навредил Мозесу Итауме
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
