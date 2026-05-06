  4. Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ: «Это был безумный матч»
Лига чемпионов
06 мая 2026, 14:56 | Обновлено 06 мая 2026, 14:57
Варрен ЗАИР-ЭМЕРИ: «Это был безумный матч»

Полузащитник «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Баварии»

ФК ПСЖ. Варрен Заир-Эмери

Полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмери поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (первая игра — 4:5):

«Я чувствую себя очень хорошо, как всегда! Я стараюсь не менять своих привычек, всегда улыбаюсь, просто играю в футбол и живу сегодняшним днем, ничего не меняя.

Первая игра? На поле это был сумасшедший матч! Ради таких игр и играют в футбол — это одна из лучших игр в Лиге чемпионов. Интенсивность, самоотдача, голы… это было исключительно. Мы ожидаем такого же матча… возможно, даже более сложного! Мы готовы и постараемся дойти до финала.

Думаю, нам придется делать то же самое, что и в первом матче. Мы хорошо защищались, но все равно пропустили четыре гола. Нам нужно будет защищаться выше на их половине поля. Нам придется встречать их вдвоем или даже втроем, и всем нужно будет приложить усилия вместе. Мы постараемся навязать наш план игры, прессинговать, как мы это делаем в каждом матче, и отбирать как можно больше мячей. Эта команда создана для атаки, и именно это мы постараемся сделать в среду.

Болельщики всегда рядом, будь то на выезде или дома. Независимо от того, выигрываем мы или проигрываем, они продолжают нас поддерживать. Мы гордимся тем, что представляем всех, кто нас поддерживает. Они снова будут там в среду, создавая много шума. Стадион? У меня есть несколько воспоминаний об этом месте, некоторые хорошие, а некоторые не очень, например, когда мы вылетели из турнира и финал, который мы выиграли. Я очень горжусь тем, что вернулся на этот стадион и буду играть против невероятной команды. Мы сделаем все, что сможем, чтобы выиграть этот матч и снова выйти в финал».

Матч «Бавария» – «Пари Сен-Жермен» состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.

Варрен Заир-Эмери Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ
Дмитрий Вус Источник: ФК ПСЖ
