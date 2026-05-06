У кого 7.6? Известны оценки игроков за полуфинал ЛЧ Арсенал – Атлетико

Во вторник, 5 мая 2026 года, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. Счет по сумме встреч – 2:1.

После поединка статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.

Лучшим игроком встречи по мнению ресурса стал вратарь «канониров» Давид Райя (7.6), который в этом поединке отыграл на ноль и сделал два сейва.

Оценки игроков за матч Арсенал – Атлетико: