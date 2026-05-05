Фабрицио Романо рассказал, связывались ли в Челси с Хави

«Челси» не связывался с испанский специалистом Хави. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб, который недавно попрощался с Лиамом Росеньором, не контактировал с46 летним специалистом. СЕйчас роль исполняющего обязанности главного тренера «синих» занимает Калум Макфарлейн.

Хави находится без клуба с лета 2024 года, когда он покинул каталонскую «Барселоны». СМИ связывали его с рядом клубов из топ-5 лиг Европы, но нового места работы испанец пока не нашел.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может разорвать контракт Мудрика.