  4. Фабрицио Романо рассказал, связывались ли в Челси с Хави
05 мая 2026, 23:47 | Обновлено 06 мая 2026, 00:09
Фабрицио Романо рассказал, связывались ли в Челси с Хави

Контактов между клубом и коучем не было

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

«Челси» не связывался с испанский специалистом Хави. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб, который недавно попрощался с Лиамом Росеньором, не контактировал с46 летним специалистом. СЕйчас роль исполняющего обязанности главного тренера «синих» занимает Калум Макфарлейн.

Хави находится без клуба с лета 2024 года, когда он покинул каталонскую «Барселоны». СМИ связывали его с рядом клубов из топ-5 лиг Европы, но нового места работы испанец пока не нашел.

Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
