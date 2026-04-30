Челси может разорвать контракт Мудрика. Известна процедура

По информации The Athletic, Челси может разорвать контракт украинского вингера Михаила Мудрика (действует до 2031 года), если будет доказано, что игрок принимал запрещенные вещества.

Сообщается, что это является нарушением условий договор и дает право разорвать контракт в одностороннем порядке.

В этом случае Челси должен за 14 дней уведомить Мудрика о решении разорвать контракт и выплатить ему зарплату за эти 14 дней.

После этого клуб больше ничего футболисту должен не будет.

Однако СМИ сомневается, что Челси поступит таким образом. В зависимости от окончательного срока дисквалификации, стороны могут договориться о новых условиях контракта (снижение зарплаты).

Известно, что Мудрик уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.