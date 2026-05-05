Винисиус ставит Реалу условия для продления контракта

Ближайшим летом на фоне разговоров о недовольстве форвардом Килианом Мбаппе, руководству «Реала» также придётся вести переговоры о продлении контракта с еще одним лидером, Винисиусом Жуниором. Если это не удастся, «Реал» рискует потерять бразильца бесплатно следующим летом или продать его по сниженной цене в этом году.

Винисиус и «Реал» уже год находятся в тупиковой ситуации с контрактом, и переговоры практически не продвигаются. Агенты бразильца требуют, чтобы ему платили ту же зарплату, что и Мбаппе, но он публично заявляет о своём желании продлить контракт и остаться в «Реале» на долгие годы.

Но Винисиус устал от некоторых событий в «Реале», и помимо зарплаты, ему необходимы и другие перемены, чтобы закрепить за собой клуб на долгосрочную перспективу. Особенно важен следующий тренер, который «на благо всех» должен наладить хорошие отношения с Винисиусом после того, что тот позже в частном порядке назвал «токсичными» отношениями с Хаби Алонсо.