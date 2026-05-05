Винисиус ЖУНИОР: «Ты тупой, тупой, тупой. Хочешь подраться со мной?»
Вингер сборной Бразилии не сдержал эмоций в матче чемпионата Испании против «Эспаньола»
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сдержал эмоций в матче 34-го тура чемпионата Испании, в котором королевский клуб на выезде одолел «Эспаньол» со счетом 2:0.
Во время игры бразилец разозлился на защитника каталонского клуба Омара Эль-Хилали, в адрес которого неоднократно высказывал не слишком приятные слова.
Ключевой эпизод произошел на 25-й минуте, когда Эль-Хилали получил красную карточку за фол на Винисиусе, однако после просмотра VAR решение было отменено – арбитр ограничился жёлтой карточкой.
«Перестань дурачиться. Попроси меня обменяться футболками после матча. Ты тупой. Хочешь подраться?», – сказал вингер «Реала».
В другом эпизоде бразилец ответил: «Подожди, мяч остановился, а ты меня хватаешь за футболку. Но зачем ты толкаешь? Ты всегда так делаешь. Я спокоен, брат».
Позже конфликт продолжился и Винисиус не сдержался: «Ты тупой, тупой, тупой. Ты дурак». «Он ведёт себя как дурак, чтобы попасть на телевидение», – обратился бразилец к другому игроку «Эспаньола».
Во втором тайме футболист попросил тренера «Эспаньола» заменить Эль-Хилали: «Убери его из поля, а то его удалят скоро. Он отправится в Сегунду с такой игрой», – сказал Винисиус.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Святослав продолжает «подрывать» социальные сети
Президент «Динамо» вышел на связь с коучем «Буковины» Сергеем Шищенко