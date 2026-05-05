ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ совершил первое подписание после повышения в классе

«Ипсвич Таун» сообщил на официальном сайте о приобретении Седрика Кипре из «Реймса».

29-летний центральный защитник станет постоянным игроком клуба с 1 июля 2026 года, а соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года.

Седрик провел сезон 2025/26 на правах аренды в составе «блюз», после чего было принято решение выкупить его контракт у французского клуба.

В текущем сезоне Кипре сыграл 35 матчей за «Ипсвич» во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Воспитанник академии ПСЖ играл важную роль в команде Кирана Маккенны, которая с 84 очками завершила сезон на втором месте в Чемпионшипе и получила повышение в классе до Премьер-лиги.