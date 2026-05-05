05 мая 2026, 21:18 | Обновлено 05 мая 2026, 21:19
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ совершил первое подписание после повышения в классе

Седрик Кипре стал полноценным игроком «Ипсвича»

Getty Images/Global Images Ukraine. Седрик Кипре

«Ипсвич Таун» сообщил на официальном сайте о приобретении Седрика Кипре из «Реймса».

29-летний центральный защитник станет постоянным игроком клуба с 1 июля 2026 года, а соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года.

Седрик провел сезон 2025/26 на правах аренды в составе «блюз», после чего было принято решение выкупить его контракт у французского клуба.

В текущем сезоне Кипре сыграл 35 матчей за «Ипсвич» во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Воспитанник академии ПСЖ играл важную роль в команде Кирана Маккенны, которая с 84 очками завершила сезон на втором месте в Чемпионшипе и получила повышение в классе до Премьер-лиги.

Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ротация ротации и детский сад Симеоне. Обзор 34 тура Ла Лиги
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
