ДОКУ: «Это еще не конец для Манчестер Сити»

Чудо-гол Жереми Доку позволил «Манчестер Сити» уйти от поражения на последних секундах матча с «Эвертоном» в Премьер-лиге (3:3). Вингер понимает, что это все равно плохой результат, но также обещает, что его команда будет до конца биться за титул.

«Это больно, очевидно, больно. Мы знаем, как важно выигрывать такие матчи, мы не сдавались и не собираемся сдаваться. Впереди еще несколько игр, мы будем бороться до конца, и в конце мы будем считать очки», – заявил Доку.

«Мы разочарованы, но это еще не конец, мы не собираемся сдаваться. Игр много, у нас плотный график, и мы будем смотреть вперед», – добавил бельгиец.

За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» проигрывает пять очков лидирующему «Арсеналу», а также имеет матч в запасе.