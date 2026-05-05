Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДОКУ: «Это еще не конец для Манчестер Сити»
Англия
05 мая 2026, 20:50 |
463
1

ДОКУ: «Это еще не конец для Манчестер Сити»

Жереми Доку не намерен отказываться от мечты о титуле

05 мая 2026, 20:50 |
463
1 Comments
ДОКУ: «Это еще не конец для Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

Чудо-гол Жереми Доку позволил «Манчестер Сити» уйти от поражения на последних секундах матча с «Эвертоном» в Премьер-лиге (3:3). Вингер понимает, что это все равно плохой результат, но также обещает, что его команда будет до конца биться за титул.

«Это больно, очевидно, больно. Мы знаем, как важно выигрывать такие матчи, мы не сдавались и не собираемся сдаваться. Впереди еще несколько игр, мы будем бороться до конца, и в конце мы будем считать очки», – заявил Доку.

«Мы разочарованы, но это еще не конец, мы не собираемся сдаваться. Игр много, у нас плотный график, и мы будем смотреть вперед», – добавил бельгиец.

За три тура до конца сезона «Манчестер Сити» проигрывает пять очков лидирующему «Арсеналу», а также имеет матч в запасе.

По теме:
Экс-защитник МЮ призвал клуб поскорее расстаться с Магуайром
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ совершил первое подписание после повышения в классе
Игроки Челси обеднеют. Провал в АПЛ стоит им миллионов
Жереми Доку Манчестер Сити Эвертон Эвертон - Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Футбол | 05 мая 2026, 19:13 0
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»

Джонатан Да с нетерпением ждет матча с парижанами

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 05 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Теннис | 05.05.2026, 11:49
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05.05.2026, 07:06
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Футбол | 05.05.2026, 13:13
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
У Арсенала остались матчи с 15, 18 и 19 местом. Если б это не был Арсенал Артеты я бы сказал легкая прогулка к чемпионству. Но это Арсенал Артеты и может еще споткнуться, причем от сегодняшней игры будет много чего зависеть.
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 18
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 4
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 13
Снукер
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 4
Снукер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем