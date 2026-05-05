Лига чемпионов05 мая 2026, 21:33 |
448
1
Динамо опережают только они. Арсенал и Атлетико никогда не выигрывали ЛЧ
Вспомним топ-10 команд, никогда не выигрывавших ЛЧ, с наибольшим количеством матчей в турнире
05 мая 2026, 21:33 |
448
5 мая в полуфинале Лиги чемпионов в ответном матче сойдутся команды, которые провели наибольшее количество матчей в турнире, так и не завоевав ни одного трофея.
На счету «Арсенала» — 224 матча в турнире, у «Атлетико» — 191.
Интересным фактом является то, что после них в данном рейтинге расположено киевское «Динамо» с 186 матчами.
Команды, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов, с наибольшим количеством сыгранных матчей в турнире:
- 224 – «Арсенал»
- 191 – «Атлетико»
- 186 – «Динамо» (Киев)
- 173 – «Галатасарай»
- 166 – «Олимпиакос»
- 163 – «Андерлехт»
- 136 – «Лион»
- 131 – «Рейнджерс»
- 129 – «Байер»
- 127 – «Панатинаикос»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 05 мая 2026, 07:00 6
Турнир во втором по счету дивизионе
Футбол | 05 мая 2026, 19:13 0
Джонатан Да с нетерпением ждет матча с парижанами
Футбол | 05.05.2026, 13:13
Теннис | 05.05.2026, 11:49
Футбол | 05.05.2026, 09:11
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Це з якого року рахують? Бо я вважав, що Шахта трішки більше за дирявих грала в ЛЧ
Популярные новости
04.05.2026, 07:20 9
04.05.2026, 08:02 1
03.05.2026, 19:58 259
04.05.2026, 11:30 22
03.05.2026, 21:20 5
04.05.2026, 06:47 4
05.05.2026, 09:23 13
04.05.2026, 08:12 18