Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо опережают только они. Арсенал и Атлетико никогда не выигрывали ЛЧ
Лига чемпионов
05 мая 2026, 21:33 |
448
1

Динамо опережают только они. Арсенал и Атлетико никогда не выигрывали ЛЧ

Вспомним топ-10 команд, никогда не выигрывавших ЛЧ, с наибольшим количеством матчей в турнире

05 мая 2026, 21:33 |
448
1 Comments
Динамо опережают только они. Арсенал и Атлетико никогда не выигрывали ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая в полуфинале Лиги чемпионов в ответном матче сойдутся команды, которые провели наибольшее количество матчей в турнире, так и не завоевав ни одного трофея.

На счету «Арсенала» — 224 матча в турнире, у «Атлетико» — 191.

Интересным фактом является то, что после них в данном рейтинге расположено киевское «Динамо» с 186 матчами.

Команды, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов, с наибольшим количеством сыгранных матчей в турнире:

  • 224 – «Арсенал»
  • 191 – «Атлетико»
  • 186 – «Динамо» (Киев)
  • 173 – «Галатасарай»
  • 166 – «Олимпиакос»
  • 163 – «Андерлехт»
  • 136 – «Лион»
  • 131 – «Рейнджерс»
  • 129 – «Байер»
  • 127 – «Панатинаикос»
По теме:
Арсенал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал не проигрывает испанским клубам в ЛЧ уже 8 матчей подряд
В Лиге чемпионов будут сыграны вторые полуфинальные матчи. Сетка плей-офф
Лига чемпионов Динамо Киев Атлетико Мадрид Арсенал Лондон статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 05 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Футбол | 05 мая 2026, 19:13 0
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»

Джонатан Да с нетерпением ждет матча с парижанами

Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Футбол | 05.05.2026, 13:13
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Теннис | 05.05.2026, 11:49
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Футбол | 05.05.2026, 09:11
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це з якого року рахують? Бо я вважав, що Шахта трішки більше за дирявих грала в ЛЧ
Ответить
-1
Популярные новости
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 9
Бокс
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 4
Снукер
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 13
Снукер
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем