Динамо опережают только они. Арсенал и Атлетико никогда не выигрывали ЛЧ

5 мая в полуфинале Лиги чемпионов в ответном матче сойдутся команды, которые провели наибольшее количество матчей в турнире, так и не завоевав ни одного трофея.

На счету «Арсенала» — 224 матча в турнире, у «Атлетико» — 191.

Интересным фактом является то, что после них в данном рейтинге расположено киевское «Динамо» с 186 матчами.

Команды, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов, с наибольшим количеством сыгранных матчей в турнире: