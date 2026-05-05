Ротация ротации и детский сад Симеоне. Обзор 34 тура Ла Лиги

Впервые в своей истории «Вильярреал» сыграет в основной стадии ЛЧ два раза подряд. Даже с Эмери во главе команда не была столь же стабильна. Весьма вероятно, что «субмарина» финиширует в таблице выше «Атлетико». Поэтому достижения Марселино трудно игнорировать. Ранее он выиграл Кубок Испании с «Валенсией». Суперкубок – с «Атлетиком». За свою карьеру 10 раз побеждал «Реал» и «Барселону». Не впечатлял в ЛЧ, но и попыток было немного – зато в ЛЕ дважды доходил аж до полуфинала. В прошлом сезоне сделал звезду из Переса, который всегда был середняком. Теперь Айосе почти целый год травмирован – и результат делает Пепе. Марселино стабильно превосходит ожидания. Делает больше, чем должен с тем составом, который у него есть. Убедителен и в матчах на выбывание, и на дистанции. Способен работать по несколько сезонов на одном месте. Как будто очевидно: готов идти дальше. В эти выходные стало известно: «Вильярреал» и тренер расстанутся летом. И это выглядит большей потерей для клуба, чем для наставника. Тот заслужил свой шанс в большом проекте.

Но пока Марселино руководит «субмариной», она продолжает побеждать – и нам стоит этим наслаждаться. Как и чемпионатом Испании в целом. Здесь прошел насыщенный событиями тур. Снова. В который раз.

Детский сад Симеоне

Мы привыкли в последние месяцы к ротации от Симеоне в чемпионате Испании: топ-4 де-факто гарантирована, поэтому логично беречь силы лучших на матчи ЛЧ. Но кто же знал, что Диего пойдет еще дальше? Теперь «Атлетико» проводит ротацию своей ротации. Отдыхают почти все: уже не только основные, но и даже запасные. А на поле выходят ноунеймы. Например, Белаид – нападающий с 4 голами в 27 матчах лиги в этом сезоне… за «Атлетико» Б. Среди полевых целых 5 игроков из молодежки – каждый второй. Кто-то проводит первый матч за «матрасников», кто-то – первый в стартовом составе. С таким составом не побеждают… обычные тренеры. А Симеоне смог: с этим детским садом одолел нуждающуюся «Валенсию» на ее поле (2:0). Оба забитых гола – ногами молодежи. В статистике – 0 допущенных ударов в створ собственных ворот. Стало быть, «Атлетико» может выигрывать в ЛЛ даже третьим составом. Стоило играть резервистами еще с ноября.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Будь как «Хетафе»

Целый сезон испанские клубы не могли разгадать секрет игры «Хетафе» Бордаласа. Понимали, что именно делает соперник – но не знали, что ему противопоставить. А «Райо» разобрался. Все оказалось довольно просто: нужно лишь стать еще большим «Хетафе», чем сам «Хетафе». Сыграть в стиле Бордаласа, но даже более цинично, еще более прагматично. Поступиться принципами. Предать футбол. Но заработать важные 3 очка. «Вальекано» смог (2:0). Проиграл владение мячом команде (44% на 56%), которая держит его меньше всех в лиге. На 65% точности пасов соперника ответил своими 66%. Совершил безумные 22 фола, чтобы трибуны так и не увидели игры в футбол. Сделал 18 выносов после 80 минуты, а за весь матч – сумасшедшие 50. «Райо» запарковал такой автобус, которому позавидовал бы каждый опытный его водитель. И не против «Реала» или «Барселоны» – против «Хетафе». И, пожалуй, это и есть признание: когда под твою команду подстраиваются настолько сильно. «Хетафе» проиграл матч – но, кажется, выиграл сезон.

Новые вопросы

Травма Ямаля должна была де-факто завершить сезон для «Барселоны». Потому что без Ламина все рекорды не побить, но и упустить титул, имея преимущество в более чем пару побед над «Реалом», все равно невозможно. И да, каталонцы продолжили выигрывать матчи и без испанца в составе… но не избежали головной боли. Неделю назад решающий гол в сложный момент забил Фермин. И возник вопрос: а зачем «Барселоне» Ольмо? Та же позиция и большая зарплата, но Лопес обладает не меньшими лидерскими задатками. Теперь каталонцы выигрывают, в частности, благодаря голу Левандовски, который великолепно сыграл в эпизоде с подачей в штрафную. А если Роберт все еще полезен и делает то, чего не умеет больше никто в составе «Барселоны», то точно ли нужно с ним прощаться летом? И вот уже очень понятный сезон перестает быть таким. И вот уже Флик и Лапорта сталкиваются с головной болью и необходимостью принимать спорные решения. И вроде бы победа над «Осасуной» есть (2:1), а конкретики стало лишь меньше.

Минус Мбаппе, плюс победа

Беллингем вышел играть ближе к чужим воротам, чем обычно, и отдал голевую передачу. Винисиус не имел конкурентов в атаке за звание звезды №1 – и оформил дубль. «Реал» победил «Эспаньол» в очень спокойном стиле (2:0). И все это в первом же матче после потери Килиана из-за травмы. Совпадение? Вряд ли. Мбаппе дает команде много голов. Мбаппе дает этой команде лидера в каждом матче. Мбаппе дает этой команде победы. Но француз все-таки кое-что забирает у этого состава. Уверенность. Возможность у лидеров играть в комфортных для них ролях. Вот это ощущение, что они, футболисты, способны побеждать в таком составе. Потому что этот состав выигрывал ЛЧ, а Мбаппе – нет. Прошло почти 2 полных сезона, но интеграция Килиана в «Реал» до сих пор не завершена. Он не делает своих партнеров лучше. Он не стал незаменимым. «Реал» без него, возможно, и не способен выиграть Ла Лигу – однако способен играть в футбол. Слухи об уходе Мбаппе летом – лишь слухи… но потенциальное прощание игрока и клуба не лишено смысла.

Сезон стартует в мае

У обычных команд и футболистов он начинается в августе. А Нико – другой. В конце концов, он подписал «вечный» контракт с «Атлетиком» не для того, чтобы играть в футбол целый год. Точно не в сезон ЧМ, на который Уильямс планирует поехать в качестве одной из главных надежд сборной Испании. Время включаться. Время набирать форму. Поэтому Нико в одиночку разбирает бедный «Алавес» (4:2): 2 гола и ассист на счету вингера. До этого у него было в среднем по 0.67 результативного действия в чемпионате в месяц – а здесь он превзошел собственную норму почти в 5 раз за 90 минут. Потому что Нико в Бильбао не ради постоянных побед, хайлайтов и голов – а для души. Играет когда хочет. Забивает как получится. А фаны все равно радуются, потому что, если бы не Нико, побед вообще бы не было. Никакого давления. Никаких ожиданий. Только благодарность каждый раз, когда наконец решаешь поиграть в футбол. Карьера мечты. Уильямс не борется за титулы с «Барселоной», но счастлив и без того. И разве можно в таком случае критиковать его выбор?

О других матчах

Перед игрой с «Сосьедадом» болельщики «Севильи» забросали газон стадиона команды мусором. И «Севилья» победила всухую (1:0). Теперь мы знаем, какая мотивация весь сезон была нужна коллективу и почему пламенные речи тренеров не помогали. 6 голевых действий в 4 последних турах оформил Эззальзули. У «Бетиса» на отрезке 8 забитых. Команда завершила сезон, а Абде – нет. На этот раз он почти в одиночку разобрался с «Овьедо» (3:0). Наконец-то потерей очков «Хетафе» воспользовалась «Сельта»: одолела «Эльче» (3:1) и вышла на 6 место в чемпионате. Теперь команда Бордаласа впервые за несколько недель вне зоны еврокубков. Больше всего голов в туре пропустил «Леванте»: попал под «Вильярреал», мотивированный закрыть все вопросы относительно участия в ЛЧ (1:5). А главным разочарованием уик-энда в Испании стала «Жирона», которая не справилась со скромной «Мальоркой» (0:1), да еще и на собственном поле. Теперь у нее всего +2 от зоны вылета. Завершение сезона будет нервным.

Сборная тура

Второй тур подряд наши ворота будет защищать голкипер «Бетиса» Вальес. Теперь – за 5 сейвов и сухой матч. Помогать ему не пропустить будет целая тройка центральных защитников. Первый из них – Кубарси из «Барселоны». С нами за 18 удачных действий в обороне. Рядом с ним – Менди из «Райо». Сыграть на ноль может каждый, а вот совершить 16 выносов мяча за матч – только избранные. Менди смог. Последний в нашей тройке защитников – Лангле из «Атлетико». Вышел в статусе едва ли не самого опытного футболиста на поле и помог молодежи не пропустить от «Валенсии». На счету француза 3 отбора, 3 перехвата и 3 выноса – идеальный баланс и доказательство того, что футболист был успешен во всех аспектах оборонительной игры. На флангах нашей команды в качестве вингбеков – Суазо из «Севильи» и Руэда из «Сельты». У первого в активе 15 действий в обороне, из которых целых 9 – отборы. Возможно, рекорд сезона в этой рубрике. У второго – «всего лишь» 4 успешных действия в обороне, а также – голевая передача и 3 удачных попытки дриблинга.

В центре поля – Кошта из «Мальорки» и Сисс из «Райо». На счету первого забитый мяч, причем единственный в матче и победный для команды, у второго – 18 отборов, перехватов и выносов. С этой парой хавов будем успешны как в создании моментов у чужих ворот, так и в защите собственных. В атаке – авторы дублей. Кучо из «Бетиса» своими двумя голами приблизил команду к участию в ЛЧ в следующем сезоне, Нико из «Атлетика» – к зоне еврокубков. А Вини парой забитых мячей «Реал» к титулу не приблизил – зато помог не допустить коронации «Барселоны» уже на этой неделе. Тренировать этот состав мечты будет Симеоне, который снова выиграл матч для «Атлетико» благодаря удачным заменам: оба гола «матрасников» забиты футболистами, вышедшими на поле после перерыва. И мы привыкли к такой магии Симеоне – но теперь он осуществил ее благодаря молодым ноунеймам. Представьте, что он мог бы сделать с таким классным составом, какой есть у нас в распоряжении.

3-4-3: Вальес («Бетис») – Кубарси («Барселона»), Лангле («Атлетико»), Менди («Райо») – Суазо («Севилья»), Кошта («Мальорка»), Сисс («Райо»), Руэда («Сельта») – Нико Уильямс («Атлетик»), Кучо («Бетис»), Пепе («Вильярреал»)

Тренер тура – Диего Симеоне («Атлетико»)

Игрок тура – Нико Уильямс («Атлетик»)

Факты тура:

–6 матч подряд выиграл «Реал» без Мбаппе в стартовом составе. С ним команда не побеждала в 3 выездных матчах подряд, а здесь первая попытка без Килиана – и сразу +3 очка;

– 14 победу в 14 домашних матчах Ла Лиги против клубов с 6 строчки и ниже одержал «Вильярреал» в этот уик-энд. 100-процентный результат… которого оказалось недостаточно, чтобы продолжить сотрудничество с Марселино;

– 1 очко за 4 матча без Ваната в чемпионате набрала «Жирона». Это повторение худшего отрезка команды в сезоне. Неудачный момент, чтобы забыть, как побеждать;

– 0 голов забил Мурики в этом туре за «Мальорку», а та все равно победила. Такое случилось с ней в гостевом матче… впервые в сезоне. Странно, что для этого пришлось ждать аж до мая;

– 17 поражение во вторых таймах в сезоне потерпела «Жирона». Конечно, худший показатель в лиге. Даже «Овьедо» и «Леванте» набирают больше очков во вторых 45-минутках. Кажется, главная проблема каталонцев – в комплектации состава. Не хватает скамейки.

Выступления наших

Лунин сыграл на ноль против «Эспаньола». Совершил 3 сейва, но все – после ударов по центру ворот. Хороший матч… который снова останется незамеченным, потому что главная вратарская новость о «Реале» за неделю – о возвращении к тренировкам Куртуа. Говорят, он будет готов к Класико. Так что Андрей, когда вроде бы наконец набрал форму, снова уступит место в воротах бельгийцу. Никогда такого не было – и вот опять. У Цыганкова одна из худших оценок в составе «Жироны» за матч с «Мальоркой». Всего 4 из 12 выигранных единоборств. 3 неудачных попытки дриблинга. 2 неточных удара. Так бывает: просто не пошло. Однако «Жироне» это стоило потери всех возможных очков. Весь год не впечатляют трансферы каталонцев, которые подбирают только то, что плохо лежит, поэтому их потенциальный вылет из чемпионата Испании кажется даже логичным: конкуренты просто были серьезнее и лучше воспользовались теми ресурсами, которые имели. Виктора, если понижение случится, будет жаль – но тогда он точно не останется в клубе еще на сезон. Должен играть с лучшими партнерами в составе. Даже если такой ценой.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.