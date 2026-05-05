Это решение Ахметова. Шахтер готовит масштабное усиление летом

Летом донецкий «Шахтер» не планирует никого продавать. Зато «горняки» намерены серьезно усилить состав.

Как сообщил спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко, предстоящее трансферное окно для «Шахтера» обещает быть насыщенным. В клубе планируют подписать правого защитника на замену Ефиму Конопле.

«Также, кроме уже объявленного 17-летнего вингера Бруниньо, будут еще минимум два дорогих трансфера», – сообщил Вацко.

По словам эксперта, владелец «Шахтера» Ринат Ахметов решил отказаться от продажи лидеров команды летом. В последнее время наибольший интерес иностранные клубы проявляли к голкиперу «горняков» Дмитрию Ризнику и бразильскому вингеру Алиссону Сантане.

«Более того, в контексте слухов, ходящих сейчас о продаже Алиссона... Мой WhatsApp говорит, что «Шахтер» не намерен никого продавать летом! Это решение Рината Ахметова. Я так понимаю, что никто из ключевых игроков продан не будет. Они очень хотят попасть в основной турнир ЛЧ и выйти туда максимально сильной командой», – отметил Виктор.

После 26 туров УПЛ «Шахтер» сохраняет лидерство в чемпионате с 63 очками в своем активе. Отрыв от второго места составляет 10 баллов.