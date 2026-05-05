Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это решение Ахметова. Шахтер готовит масштабное усиление летом
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 18:01 | Обновлено 05 мая 2026, 18:50
1554
5

Это решение Ахметова. Шахтер готовит масштабное усиление летом

Вацко раскрыл планы «горняков» на летнее трансферное окно

05 мая 2026, 18:01 | Обновлено 05 мая 2026, 18:50
1554
5 Comments
Это решение Ахметова. Шахтер готовит масштабное усиление летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Летом донецкий «Шахтер» не планирует никого продавать. Зато «горняки» намерены серьезно усилить состав.

Как сообщил спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко, предстоящее трансферное окно для «Шахтера» обещает быть насыщенным. В клубе планируют подписать правого защитника на замену Ефиму Конопле.

«Также, кроме уже объявленного 17-летнего вингера Бруниньо, будут еще минимум два дорогих трансфера», – сообщил Вацко.

По словам эксперта, владелец «Шахтера» Ринат Ахметов решил отказаться от продажи лидеров команды летом. В последнее время наибольший интерес иностранные клубы проявляли к голкиперу «горняков» Дмитрию Ризнику и бразильскому вингеру Алиссону Сантане.

«Более того, в контексте слухов, ходящих сейчас о продаже Алиссона... Мой WhatsApp говорит, что «Шахтер» не намерен никого продавать летом! Это решение Рината Ахметова. Я так понимаю, что никто из ключевых игроков продан не будет. Они очень хотят попасть в основной турнир ЛЧ и выйти туда максимально сильной командой», – отметил Виктор.

После 26 туров УПЛ «Шахтер» сохраняет лидерство в чемпионате с 63 очками в своем активе. Отрыв от второго места составляет 10 баллов.

По теме:
ФЕДЕЦКИЙ: «Одна из немногих команд, которая демонстрирует приятный футбол»
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
«Я не друг Зеленского». Гераскевич сделал заявление о будущем в политике
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ринат Ахметов Виктор Вацко трансферы
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05 мая 2026, 08:11 27
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Тренера планируют сначала назначить временно на два матча

Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05 мая 2026, 08:56 0
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде

Стало известно, как принималось решение о следующем бое Энтони Джошуа

Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Футбол | 04.05.2026, 16:58
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Футбол | 05.05.2026, 16:16
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Теннис | 05.05.2026, 11:49
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алисона если и продадут , то явно не в этом году 
Ответить
+2
Дай Бог, вболівальники вже давно скучили за цікавими матчами ЛЧ.
Пізніше вже буде не актуально з віком Ріната, коли як не зараз.
Ответить
+1
Тем временем днонама:
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 12
Снукер
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем