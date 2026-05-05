Это решение Ахметова. Шахтер готовит масштабное усиление летом
Вацко раскрыл планы «горняков» на летнее трансферное окно
Летом донецкий «Шахтер» не планирует никого продавать. Зато «горняки» намерены серьезно усилить состав.
Как сообщил спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко, предстоящее трансферное окно для «Шахтера» обещает быть насыщенным. В клубе планируют подписать правого защитника на замену Ефиму Конопле.
«Также, кроме уже объявленного 17-летнего вингера Бруниньо, будут еще минимум два дорогих трансфера», – сообщил Вацко.
По словам эксперта, владелец «Шахтера» Ринат Ахметов решил отказаться от продажи лидеров команды летом. В последнее время наибольший интерес иностранные клубы проявляли к голкиперу «горняков» Дмитрию Ризнику и бразильскому вингеру Алиссону Сантане.
«Более того, в контексте слухов, ходящих сейчас о продаже Алиссона... Мой WhatsApp говорит, что «Шахтер» не намерен никого продавать летом! Это решение Рината Ахметова. Я так понимаю, что никто из ключевых игроков продан не будет. Они очень хотят попасть в основной турнир ЛЧ и выйти туда максимально сильной командой», – отметил Виктор.
После 26 туров УПЛ «Шахтер» сохраняет лидерство в чемпионате с 63 очками в своем активе. Отрыв от второго места составляет 10 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренера планируют сначала назначить временно на два матча
Стало известно, как принималось решение о следующем бое Энтони Джошуа
Пізніше вже буде не актуально з віком Ріната, коли як не зараз.