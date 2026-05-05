Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Испании.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Захаровой (WTA 81). Поединок начнется третьим запуском на корте Campo Centrale после игры Кенин – Андрееску. Поединок начнется орентировочно в 15:55 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Даяны.

Победительница поединка в 1/32 финала поборется с 13-й сеяной Линдой Носковой.

