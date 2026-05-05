На Трубина повесили ценник. Моуриньо уже нашел замену украинцу

05 мая 2026, 16:01 | Обновлено 05 мая 2026, 16:26
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин летом, вероятно, сменит клуб. Главный тренер лиссабонцев Жозе Моуриньо уже нашел ему замену.

Сообщается, что португальский клуб готов отпустить украинца за компенсацию в 40 млн евро. Вместо него в первую команду «Бенфики» вернется 21-летний Андре Гомеш, который текущий сезон проводит в аренде в «Альверке». Молодой талант сыграл 25 матчей и пропустил 41 гол. Шесть матчей он отыграл «на ноль». В последние годы воспитанник «Бенфики» был одной из самых обсуждаемых фигур в клубной академии. Штаб Моуриньо хочет дать ему шанс.

Трубин перешел в «Бенфику» в 2023 году из «Шахтера» за 10 млн евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2028 года. Среди вероятных претендентов на игрока отмечают «Интер» и ПСЖ. Также интерес к услугам голкипера сборной Украины проявляли клубы Англии и Турции.

Андрей Плыгун Источник: Record.pt
