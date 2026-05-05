Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 60-й раз за все годы берет верх над «Динамо». 30 раз оранжево-черные выигрывали у бело-синих в чемпионатах Украины, 15 – в чемпионатах СССР, 9 – в Кубке Украины, 4 – в Суперкубке Украины, по 1 – в Кубке СССР и еврокубках.

Горняки празднуют в общем 4-ю викторию кряду (мячи 8-3), а на чужих полях - 3-ю (мячи 7-3).

Дончане одерживают 30-ю победу под руководством Арды Турана (ЧУ - 19, КУ - 1, ЕК - 10).

Общая беспроигрышная серия «Шахтера» достигает 18 матчей (+14=4), а гостевая - 20 (+13=7).

Оранжево-черные не уходят с поля без гола 11 игр подряд.

«Динамо» 6-й раз уступают горнякам, ведя в счете по ходу встречи.

Безвыигрышная серия киевлян в поединках с дончанами достигает 9 матчей, как в общем (=4-5), так и дома (=4-5).

Динамовцы обходятся без мировых 17 игр подряд (+10-7), а в родных стенах - 10 (+6-4).

Мяч, забитый Лассина Траоре, становится 300-м, пропущенным бело-синими на своем поле.

550-й матч в украинской карьере проводит Андрей Ярмоленко (ЧУ - 284, КУ - 35, СК - 6, ЕК - 100, СУ - 125).

«Карпаты» и ЛНЗ становятся авторами 20-й нулевой ничьи сезона-2025/26.

«Сиреневые» не забивают зелено-белым 3 матча подряд (284 минуты).

Подопечные Виталия Пономарева прерывают свою рекордную безничейную серию на чужих полях, которая составила 11 игр. Последний раз черкасщане делили очки с хозяевами 2 августа 2025 года - 0:0 с «Зарей».

«Карпаты» подписывают 10-ю мировую в этом чемпионате.

«Львы» продлевают общую сухую серию до 655 минут, обновляя клубное достижение, а домашнюю - до 295.

Назар Домчак становится 5-м голкипером в истории УПЛ, парировавшим 4 пенальти подряд.

ФК Карпаты. Назар Домчак

Испанский тренер «Карпат» Франсиско Фернандес проводит 10-й матч в чемпионатах Украины (+5=3-2, 16-5).

«Полесье» одерживает 10-ю победу на чужих полях в этом сезоне.

Подопечные Руслана Ротаня обновляют личный рекорд, продлив безничейную гостевую серию до 14 игр (+11-3).

Житомиряне проводят 20-й сухой матч в гостях.

10-й мяч в карьере забивает Максим Брагару (ЧУ - 9, КУ - 1).

«Металлист 1925» прерывает три свои рекордные домашние серии: победную - из 5 игр, беспроигрышную - из 6 (+5=1) и сухую - на 602-й минуте. Последний раз харьковчане теряли очки в родных стенах 21 февраля - 0:0 с «Кривбассом», а уступали гостям и пропускали - 8 ноября 2025 года - 1:3 с «Зарей».

Мяч, забитый Максимом Брагару, становится 50-м, пропущенным командами Младена Бартуловича в УПЛ.

«Колос» впервые побеждает «Александрию» с крупным счетом (в 15-й игре).

Ковалевцы празднуют 3-ю викторию подряд (мячи 6-0), а александрийцы, прводившие 400-й матч в элитном дивизионе, терпят 4-е кряду поражение в родных стенах (мячи 0-12).

Даниил Денисенко становится автором 10-го гола «колосков» в гостях у «горожан».

Черно-желто-зеленые обновляют четыре личных антирекорда, продлив общую безвыигрышную серию до 18 матчей (=6-12), а домашнюю - до 9 (=1-8), с пропущенными мячами на своем поле - до 18 и безголевую в родных стенах - до 449 минут.

«Кривбасс» становится третьим клубом после «Карпат» и «Ворсклы», сделавшим 200 ничьих в чемпионатах Украины.

Безвыигрышная серия «Полтавы» достигает 12 матчей, как в общем (=4-8), так и на своем поле (=3-9).

Малиново-золотые пропускают 24 игры кряду, а в родных стенах - 12.

«Заря» 3-й раз подряд берет верх над «Рухом» (мячи 5-1).

Луганчане, одержавшие 10-ю победу в этом сезоне, празднуют 100-ю викторию на чужих полях.

Черно-бело-красные продлевают свою голевую серию до 10 матчей.

Филипп Будковский проводит 50-ю игру в УПЛ в качестве капитана.

5-й раз поражает ворота желто-черных Филипп Будковский (по 2 гола - за «Десну» и «Зарю», 1 - за «Полесье»).

«Рух» терпит 30-е поражение в элитном дивизионе при Иване Федыке, в том числе 3-е кряду (мячи 1-8).

Безвыигрышная серия желто-черных достигает 10 матчей (=1-9).

Подопечные Ивана Федыка пропускают 11 игр подряд, обновляя личный антирекорд.

Игор Невес становится автором 10-го гола «Руха» в баталиях с «Зарей».

50-й мяч в УПЛ пропускает Юрий-Владимир Герета.

Олег Шандрук проводит 70-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+20=22-28, 74-98).

«Эпицентр», сделавший 3-ю ничью подряд, прерывает 4-матчевую проигрышную серию на чужих полях.

«Оболонь» подписывает 4-ю кряду мировую в родных стенах, обновляя личный рекорд.

«Кудровка» завершает проигрышную серию - из 5 игр и безголевую гостевую - на 296-й минуте.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Владислав Калитвинцев («Металлист 1925»), 100-й - Виталий Роман («Рух»), 50-й - Тарас Мороз («Оболонь») и Иван Пахолюк («Колос»).

10-й мяч в УПЛ забивает Денис Ндукве, 5-й - Александр Демченко, Игор Невес и Вадим Сидун (первый в ворота «Вереса»), 1-й - Ассан Сек (в 5-й игре), Даниил Денисенко (в 9-й), Игорь Коцюмака (в 19-й), Богдан Векляк (в 28-й) и Даниил Хрипчук (в 56-й).

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Павел Полегенько («Оболонь»).

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Вадим Сидун (в 26-й игре).

Третий матч подряд поражает ворота соперников Матвей Пономаренко.

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

4-й пенальтийскую дуэль из 5 выигрывает Назар Домчак.

30-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Алексей Паламарчук, 20-й - Иван Пахолюк.

50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Никита Минчев («Полтава»).

60-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Полтавы Андрей Коваленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ