  4. Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера, – источник
05 мая 2026, 21:48
Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера, – источник

Большинство поддержало кандидатуру Мальдеры

УАФ. Андреа Мальдера

Журналист Дмитрий Шпирко поделился информацией об отношении игроков сборной Украины к возможному назначению Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды.

«Кандидатуру Андреа Мальдеры активно поддерживали сами футболисты сборной Украины. У меня есть подтверждение из нескольких источников: это была как группа игроков, так и отдельные лидеры, которые прямо доносили свою позицию руководству УАФ.

Многие из них уже работали с Мальдерой в штабе Андрея Шевченко, поэтому хорошо его знают. Голос раздевалки был довольно четким и громким. Насколько это повлияло на решение – сказать сложно, но такая позиция со стороны игроков точно имела место», – рассказал Шпирко.

Дмитрий Олийченко
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
