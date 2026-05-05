Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера, – источник

Журналист Дмитрий Шпирко поделился информацией об отношении игроков сборной Украины к возможному назначению Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды.

«Кандидатуру Андреа Мальдеры активно поддерживали сами футболисты сборной Украины. У меня есть подтверждение из нескольких источников: это была как группа игроков, так и отдельные лидеры, которые прямо доносили свою позицию руководству УАФ.

Многие из них уже работали с Мальдерой в штабе Андрея Шевченко, поэтому хорошо его знают. Голос раздевалки был довольно четким и громким. Насколько это повлияло на решение – сказать сложно, но такая позиция со стороны игроков точно имела место», – рассказал Шпирко.