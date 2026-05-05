Травма – не проблема. Украинская футболистка признана лучшей в Шотландии

Украинская футболистка «Глазго Сити» Николь Козлова была признана игроком года в шотландской Премьер-лиге.

Николь получила награду благодаря большинству голосов футболисток, участвующих в чемпионате Шотландии.

«Я безмерно рада получить награду PFA SWPL «Игрок года» – и особенно ценно, что ее выбирали сами футболистки. Это делает ее еще более особенной. Для меня этот сезон был таким, в котором было все. Футбол в своей самой красивой и одновременно самой жестокой форме – все в одном дыхании.

Ничего из этого не было бы возможно без людей рядом со мной – близких и дальних, особенно моей семьи. Впереди – возвращение на поле и игра, которую я люблю.

Это просто напоминание для меня: продолжать работать и верить в себя, даже когда никто не видит. Всё обязательно придет со временем, даже если придется немного дольше подождать», – написала Николь.

В этом сезоне Козлова забила девять мячей и отдала пять результативных передач в чемпионате Шотландии. Последний матч за клуб украинка провела еще в 2025 году, поскольку в марте 2026-го она разорвала передние крестообразные связки колена в квалификации на ЧМ-2027 против Англии (1:6).

«Глазго Сити» без Николь имеет шанс побороться за первое место в чемпионате: команда идёт третьей в таблице (54 очка), отставание от первого места составляет четыре очка. До завершения шотландской лиги осталось еще три матча.