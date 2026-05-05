Президент удивил выбором. Аутсайдер УПЛ определился с тренером

Украинский специалист Александр Пронченко станет исполняющим обязанности главного тренера ФК Кудровка. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, молодой специалист будет работать с командой до конца нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Пока не известно, кто возглавит команду на постоянной основе.

В этом сезоне 33-летний специалист возглавлял команду U19. Ожидается, что из числа ассистентов Василия Баранова в тренерском штабе первой команды Кудровки останется только тренер по физической подготовке Дмитрий Корниенко.

В нынешнем сезоне УПЛ Кудровка занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.