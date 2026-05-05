Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент удивил выбором. Аутсайдер УПЛ определился с тренером
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 10:51 |
736
0

Президент удивил выбором. Аутсайдер УПЛ определился с тренером

Александр Пронченко будет работать с первой командой ФК «Кудровка»

05 мая 2026, 10:51 |
736
0
Президент удивил выбором. Аутсайдер УПЛ определился с тренером
ФК Кудровка. Александр Пронченко

Украинский специалист Александр Пронченко станет исполняющим обязанности главного тренера ФК Кудровка. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, молодой специалист будет работать с командой до конца нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Пока не известно, кто возглавит команду на постоянной основе.

В этом сезоне 33-летний специалист возглавлял команду U19. Ожидается, что из числа ассистентов Василия Баранова в тренерском штабе первой команды Кудровки останется только тренер по физической подготовке Дмитрий Корниенко.

В нынешнем сезоне УПЛ Кудровка занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.

По теме:
Лидер ЛНЗ: «На Динамо настроимся даже больше, чем на Карпаты»
«Шахтер поздравлять рано». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
Федецкий расхвалил Пономаренко после матча с Шахтером: «Роскошный гол»
Роман Солодаренко ТаТоТаке Украинская Премьер-лига назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05 мая 2026, 08:11 22
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Тренера планируют сначала назначить временно на два матча

Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Футбол | 05 мая 2026, 08:00 9
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»

Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» рассказал Sport.ua о своей карьере и жизни в Бразилии

Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Футбол | 05.05.2026, 09:55
Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Футбол | 04.05.2026, 11:30
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
03.05.2026, 11:20
Авто/мото
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Легендарный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за возраста
Легендарный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за возраста
03.05.2026, 08:37
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем