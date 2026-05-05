Лидер ЛНЗ: «На Динамо настроимся даже больше, чем на Карпаты»

Защитник черкасского ЛНЗ Геннадий Пасич поделился ожиданиями от матча «фиолетовых» против киевского Динамо в 27 туре Украинской Премьер-лиги.

– Ваша борьба за серебро и последние три матча, давит ли это на вас психологически, как справляетесь?

– Да, конечно, немного давит, но тренер успокаивает нас и говорит, чтобы мы играли спокойнее, играли в свой футбол и показывали результат.

– Дальше игра с «Динамо». Как будете настраиваться?

– Настроимся, сначала приедем и отдохнем. Возможно, на Динамо настроимся даже больше, чем на Карпаты, – сказал Пасич.

Матч ЛНЗ – Динамо запланировано на субботу, 9 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.