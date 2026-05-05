«Шахтер поздравлять рано». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что «горняки» по праву победили в Класико
В украинской Премьер-лиге 26-й тур, исходя из результатов, стал в какой-то мере определяющим для некоторых команд. Так ли это, сайт Sport.ua эксклюзивно узнал у бывшего полузащитника сборной Украины Валерия Кривенцова.
– Валерий Сергеевич, в матче «Динамо» – «Шахтер» вопрос о чемпионстве был закрыт?
– Нет. Если у соперников есть хоть математические шансы, говорить утвердительно об этом нельзя.
– Команда Арды Турана не возьмет три очка в четырех оставшихся матчах?
– Это футбол, все может быть. «Шахтер» очень близок к успеху, но поздравлять команду с чемпионством рано.
– В чем, на ваш взгляд, «горняки» превзошли динамовцев?
– По потенциалу каждого футболиста. Было видно, что и командная скорость у донетчан была намного выше. Ну, а бразильцы – это топ, кто бы что ни говорил. К тому же и глубина состава позволяет Арде Турана проводить замены без особых проблем. Нельзя сказать, что «Динамо» плохо играло или не старалось, но насколько команда может еще прибавить, вопрос. Счет украинского Класико оказался закономерен.
– Это поражение наверняка порадовало ЛНЗ и особенно «Полесье», которые немного оторвались от киевлян. Именно черкащане и житомиряне поведут борьбу за второе место?
– Судя по турнирной таблице, так и есть. Но опять же ЛНЗ и «Полесье» не должны оступаться в оставшихся поединках. А в следующем туре подопечных Виталия Пономарева ждет встреча с «Динамо», а потом игры с соперниками, которые ведут борьбу за выживание. Посмотрим, как все сложится.
– Победа в Кубке Украины скрасит сезон для «Динамо»?
– Разве что частично. Да, это трофей, выход в Лигу Европы, но в чемпионате киевляне полностью проиграли борьбу «Шахтеру», может, и не только ему. А это не красит такой титулованный клуб.
– Допустив осечки в прошедшем туре «Александрия» и «Полтава» подписали себе приговор?
– И здесь я не был бы столь категоричен. Математические шансы еще есть, поэтому «Александрия» и «Полтава» будут бороться до конца. Да, они часто проигрывают, но по игре я бы не сказал, что эти команды выглядят обреченными. Хотя, конечно, полтавчан может спасти только чудо, так как у них впереди поединки с «Шахтером», ЛНЗ и «Динамо».
– В переходных матчах окажутся «Рух» и «Кудровка»?
– Думаю, да. Мальчишки «Руха» совсем поникли, особенно после последнего поражения от «Зари». И «Кудровке» будет очень сложно. Руководство в такой момент приняло решение сменить главного тренера. На мой взгляд, это не совсем правильно. При Василии Баранове команда демонстрировала неплохой футбол, учитывая, какой подбор футболистов был у тренера под рукой. Пойдет ли это решение на пользу, узнаем в ближайшее время.
УПЛ. 26-й тур
01.05.26
«Полтава» – «Кривбасс» – 3:3
02.05.26
«Александрия» – «Колос» – 0:3
«Верес» – «Эпицентр» – 3:3
«Карпаты» – ЛНЗ – 0:0
03.05.26
«Оболонь» – «Кудровка» – 1:1
«Металлист 1925» – «Полесье» – 0:1
«Динамо» – «Шахтер» – 1:2
04.05.26
«Рух» – «Заря» – 1:2
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 26-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|26
|19
|6
|1
|61 - 17
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|63
|2
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36 - 16
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|53
|3
|Полесье
|26
|16
|4
|6
|45 - 17
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес
|52
|4
|Динамо Киев
|26
|14
|5
|7
|59 - 33
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|47
|5
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31 - 15
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|45
|6
|Колос Ковалевка
|26
|11
|10
|5
|27 - 21
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|43
|7
|Кривбасс
|26
|11
|8
|7
|46 - 41
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|41
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37 - 33
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|38
|9
|Карпаты Львов
|26
|9
|10
|7
|35 - 26
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|37
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25 - 34
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|30
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23 - 43
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30 - 40
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|26
|13
|Кудровка
|26
|5
|7
|14
|27 - 43
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|22
|14
|Рух Львов
|26
|6
|2
|18
|18 - 44
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|26
|2
|7
|17
|18 - 52
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23 - 66
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|12
