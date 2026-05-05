«Шахтер поздравлять рано». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ

В украинской Премьер-лиге 26-й тур, исходя из результатов, стал в какой-то мере определяющим для некоторых команд. Так ли это, сайт Sport.ua эксклюзивно узнал у бывшего полузащитника сборной Украины Валерия Кривенцова.

– Валерий Сергеевич, в матче «Динамо» – «Шахтер» вопрос о чемпионстве был закрыт?

– Нет. Если у соперников есть хоть математические шансы, говорить утвердительно об этом нельзя.

– Команда Арды Турана не возьмет три очка в четырех оставшихся матчах?

– Это футбол, все может быть. «Шахтер» очень близок к успеху, но поздравлять команду с чемпионством рано.

– В чем, на ваш взгляд, «горняки» превзошли динамовцев?

– По потенциалу каждого футболиста. Было видно, что и командная скорость у донетчан была намного выше. Ну, а бразильцы – это топ, кто бы что ни говорил. К тому же и глубина состава позволяет Арде Турана проводить замены без особых проблем. Нельзя сказать, что «Динамо» плохо играло или не старалось, но насколько команда может еще прибавить, вопрос. Счет украинского Класико оказался закономерен.

– Это поражение наверняка порадовало ЛНЗ и особенно «Полесье», которые немного оторвались от киевлян. Именно черкащане и житомиряне поведут борьбу за второе место?

– Судя по турнирной таблице, так и есть. Но опять же ЛНЗ и «Полесье» не должны оступаться в оставшихся поединках. А в следующем туре подопечных Виталия Пономарева ждет встреча с «Динамо», а потом игры с соперниками, которые ведут борьбу за выживание. Посмотрим, как все сложится.

– Победа в Кубке Украины скрасит сезон для «Динамо»?

– Разве что частично. Да, это трофей, выход в Лигу Европы, но в чемпионате киевляне полностью проиграли борьбу «Шахтеру», может, и не только ему. А это не красит такой титулованный клуб.

– Допустив осечки в прошедшем туре «Александрия» и «Полтава» подписали себе приговор?

– И здесь я не был бы столь категоричен. Математические шансы еще есть, поэтому «Александрия» и «Полтава» будут бороться до конца. Да, они часто проигрывают, но по игре я бы не сказал, что эти команды выглядят обреченными. Хотя, конечно, полтавчан может спасти только чудо, так как у них впереди поединки с «Шахтером», ЛНЗ и «Динамо».

– В переходных матчах окажутся «Рух» и «Кудровка»?

– Думаю, да. Мальчишки «Руха» совсем поникли, особенно после последнего поражения от «Зари». И «Кудровке» будет очень сложно. Руководство в такой момент приняло решение сменить главного тренера. На мой взгляд, это не совсем правильно. При Василии Баранове команда демонстрировала неплохой футбол, учитывая, какой подбор футболистов был у тренера под рукой. Пойдет ли это решение на пользу, узнаем в ближайшее время.

УПЛ. 26-й тур

01.05.26

«Полтава» – «Кривбасс» – 3:3

02.05.26

«Александрия» – «Колос» – 0:3

«Верес» – «Эпицентр» – 3:3

«Карпаты» – ЛНЗ – 0:0

03.05.26

«Оболонь» – «Кудровка» – 1:1

«Металлист 1925» – «Полесье» – 0:1

«Динамо» – «Шахтер» – 1:2

04.05.26

«Рух» – «Заря» – 1:2

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 26-го тура