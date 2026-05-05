Шевченко поставил подпись. УАФ объявила о подписании контракта

Украинская ассоциация футбола объявила о начале сотрудничества с Хорватским футбольным союзом.

Президент УАФ Андрей Шевченко подписал документ с хорватским представителем Марияном Кустичем во время 76-го Конгресса ФИФА в канадском Ванкувере.

Соглашение направлено на поддержку молодых украинских футболистов и тренеров. В соответствии с документом, на базе объектов ХФС будут проводиться совместные технические, образовательные и спортивные мероприятия для молодых украинских игроков и тренеров.

Ранее президент УАФ договорился о подписании меморандума с Футбольной ассоциацией Королевства Нидерландов.

