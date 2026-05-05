Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко поставил подпись. УАФ объявила о подписании контракта
Другие новости
05 мая 2026, 10:22 | Обновлено 05 мая 2026, 10:36
1626
0

Шевченко поставил подпись. УАФ объявила о подписании контракта

Украинская ассоциация начала партнерство с Хорватским футбольным союзом

05 мая 2026, 10:22 | Обновлено 05 мая 2026, 10:36
1626
0
Шевченко поставил подпись. УАФ объявила о подписании контракта
УАФ

Украинская ассоциация футбола объявила о начале сотрудничества с Хорватским футбольным союзом.

Президент УАФ Андрей Шевченко подписал документ с хорватским представителем Марияном Кустичем во время 76-го Конгресса ФИФА в канадском Ванкувере.

Соглашение направлено на поддержку молодых украинских футболистов и тренеров. В соответствии с документом, на базе объектов ХФС будут проводиться совместные технические, образовательные и спортивные мероприятия для молодых украинских игроков и тренеров.

Ранее президент УАФ договорился о подписании меморандума с Футбольной ассоциацией Королевства Нидерландов.

ФОТО. Шевченко поставил подпись. УАФ объявила о подписании контракта

По теме:
Украинский легионер хочет играть за сборную, но может сменить гражданство
Ребров нашел нового тренера для сборной Украины. Шевченко ему ответил
ВИДЕО. В Венгрии повторили чудо-гол Шевченко в ворота Филимонова
Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Футбол | 04 мая 2026, 12:10 15
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение

Караваев останется в «Динамо»

Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Футбол | 05 мая 2026, 08:00 9
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»

Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» рассказал Sport.ua о своей карьере и жизни в Бразилии

Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Футбол | 05.05.2026, 09:55
Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Реал определил замену Куртуа на долгие годы
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Футбол | 04.05.2026, 20:33
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
03.05.2026, 11:28 2
Футбол
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем