Отказался от контракта. Тренер клуба Ла Лиги покинет команду
Хосе Бордалас хочет попрощаться с «Хетафе»
Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас решил покинуть испанский клуб по завершении сезона 2025/26.
На решение специалиста повлияла ситуация внутри клуба: из-за финансовых трудностей «Хетафе» не может сформировать состав в соответствии с запросами Хосе. Ограниченная вариативность и отсутствие усиления оказывают давление на тренера.
Президент «Хетафе» Анхель Торрес пытался удержать наставника новым контрактом, однако Бордалас не планирует менять свое решение.
Испанский клуб к моменту ухода Хосе уже имеет кандидатов на пост главного тренера: «Хетафе» рассматривает назначение Фабио Челестини, который покинет ЦСКА, а также Велько Пауновича – наставника сборной Сербии.
Хосе дважды возглавлял «Хетафе»: первый период пришелся на 2016-2021 годы, второй начался в 2023-м. Под руководством Бордаласа «Хетафе» в общей сложности провел 341 матч: 129 побед, 89 ничьих и 123 поражения.
В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Бордаласа идут возле зоны еврокубков – седьмое место и 44 балла.
