Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отказался от контракта. Тренер клуба Ла Лиги покинет команду
Испания
05 мая 2026, 09:59 | Обновлено 05 мая 2026, 11:24
332
0

Отказался от контракта. Тренер клуба Ла Лиги покинет команду

Хосе Бордалас хочет попрощаться с «Хетафе»

05 мая 2026, 09:59 | Обновлено 05 мая 2026, 11:24
332
0
Отказался от контракта. Тренер клуба Ла Лиги покинет команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Бордалас

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас решил покинуть испанский клуб по завершении сезона 2025/26.

На решение специалиста повлияла ситуация внутри клуба: из-за финансовых трудностей «Хетафе» не может сформировать состав в соответствии с запросами Хосе. Ограниченная вариативность и отсутствие усиления оказывают давление на тренера.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес пытался удержать наставника новым контрактом, однако Бордалас не планирует менять свое решение.

Испанский клуб к моменту ухода Хосе уже имеет кандидатов на пост главного тренера: «Хетафе» рассматривает назначение Фабио Челестини, который покинет ЦСКА, а также Велько Пауновича – наставника сборной Сербии.

Хосе дважды возглавлял «Хетафе»: первый период пришелся на 2016-2021 годы, второй начался в 2023-м. Под руководством Бордаласа «Хетафе» в общей сложности провел 341 матч: 129 побед, 89 ничьих и 123 поражения.

В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Бордаласа идут возле зоны еврокубков – седьмое место и 44 балла.

По теме:
Тренер Реала защитил Мбаппе от критиков: «Не могу это комментировать»
Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Барселона – Реал
В попытках спастись. Севилья с голом Алексиса Санчеса одолела Реал Сосьедад
Хосе Бордалас Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Футбол | 04 мая 2026, 11:30 22
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины

Специалист считает, что эпопею с назначением главного тренера сборной пора заканчивать

Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Футбол | 04 мая 2026, 12:10 15
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение

Караваев останется в «Динамо»

Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Футбол | 04.05.2026, 16:58
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Сумасшедший вариант. Туран может покинуть Шахтер ради знаменитого клуба
Футбол | 05.05.2026, 06:50
Сумасшедший вариант. Туран может покинуть Шахтер ради знаменитого клуба
Сумасшедший вариант. Туран может покинуть Шахтер ради знаменитого клуба
Федецкий расхвалил Пономаренко после матча с Шахтером: «Роскошный гол»
Футбол | 05.05.2026, 09:52
Федецкий расхвалил Пономаренко после матча с Шахтером: «Роскошный гол»
Федецкий расхвалил Пономаренко после матча с Шахтером: «Роскошный гол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
03.05.2026, 19:57
Снукер
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем