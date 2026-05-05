Лидер Ман Сити объяснил безумную ничью с Эвертоном в пользу Арсенала

Вингер Манчестер Сити Жереми Доку поделился эмоциями после матча «горожан» против «Эвертона» (3:3) в 35 туре Английской Премьер-лиги

В первом тайме мы играли хорошо и создали много моментов. Мы знаем, что если не реализуем эти шансы, в конце становится сложно. Очевидно, они играют на своем стадионе, создают моменты, они опасны и забили два гола, но я думаю, что мы сами отдали им игру.

Хорошо, что мы отыгрались, потому что одно очко — это не так уж плохо в таких матчах.

Глубокая оборонительная линия «Эвертона»? Сложно, потому что у них много игроков в штрафной. Когда мы доходим до лицевой линии, очень тяжело, потому что там много игроков. Мы забили, и тогда игра стала более открытой. Во втором тайме мы действовали слишком небрежно.

Думаю, поскольку мы побеждали, поэтому они стали больше прессинговать, стали более агрессивными, и тогда уже все зависит от нас — нужно сохранять спокойствие в таких ситуациях.

Мы знаем, что одно очко может быть важно в конце. Рад забить и рад помочь команде.

Потеря двух очков? Увидим. Сейчас это чувствуется болезненно. Впереди еще много матчей. Сегодня мы потеряли два очка, но мы продолжим бороться — мы должны это себе и нашим болельщикам», – сказал Доку.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 71 турнирный балл после 34 сыгранных матчей.